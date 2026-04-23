Un escándalo sacudió a las fuerzas militares de Estados Unidos luego de que se conociera la captura de un soldado acusado de lucrarse con información clasificada sobre una operación contra Nicolás Maduro.

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El implicado es el sargento mayor Grannon Ken Van Dyke, quien enfrenta varios cargos tras presuntamente utilizar información reservada para apostar en mercados digitales. Las autoridades lo señalan de delitos como fraude, uso indebido de información gubernamental y transacciones ilícitas.

Soldado habría usado operación secreta para ganar apuestas sobre Nicolás Maduro

El militar hizo parte de la planeación de una operación conocida como “Resolución Absoluta”, orientada a capturar a Maduro. Ese acceso privilegiado a información clasificada habría sido clave para anticiparse a escenarios y apostar con ventaja.

El expediente indica que el uniformado creó una cuenta en la plataforma Polymarket a finales de 2025 y comenzó a apostar sobre eventos relacionados con Venezuela, incluyendo la posible presencia de tropas estadounidenses, una eventual caída de Maduro o decisiones militares de alto nivel.

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La acusación detalla que Van Dyke apostó en al menos 13 ocasiones entre diciembre de 2025 y enero de 2026, siempre a favor de que estos hechos ocurrieran. Esas jugadas coincidieron con información que conocía por su rol dentro de la operación militar.

El soldado habría invertido cerca de 33.000 dólares y obtenido ganancias superiores a los 409.000 dólares, tras el anuncio oficial sobre la captura de Maduro, lo que inclinó los resultados de las apuestas a su favor.

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Las autoridades también señalaron que el acusado movió el dinero hacia billeteras digitales externas y luego intentó borrar rastros al pedir la eliminación de su cuenta en la plataforma, alegando problemas de acceso.

Desde el FBI también se pronunciaron con contundencia. “El anuncio de hoy deja claro que nadie está por encima de la ley, y este FBI hará todo lo necesario para defender la patria y salvaguardar los secretos de nuestra nación”, afirmó su director Kash Patel, quien agregó: “Cualquier persona con autorización de seguridad que piense en sacar provecho de su acceso y conocimiento para beneficio personal rendirá cuentas”.

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