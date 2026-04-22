Una revisión policial terminó en una tragedia en el condado de Seminole, luego de que un hombre de nacionalidad venezolana falleciera. El fallecido el pasado 18 de abril fue identificado como Ray Barraez, de 50 años y quien se dedicaba a hacer servicios desde la plataforma Uber en Estados Unidos.

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Según informó Univisión, Barraez fue detenido el pasado sábado 18 de abril por una falla en la luz de la placa de su vehículo blanco. Por ello, el conductor fue interrogado por un policía de Florida en plena noche. La cámara corporal del oficial mostró el momento cuando arrancó el procedimiento.

Al ser interrogado, el hombre de nacionalidad venezolana no hablaba inglés, por lo que le solicitaron documentos para verificar su estatus en el país, el cual estaba en asilo pendiente. Sin embargo, el video mostró que, cuando el uniformado verificaba los papeles, Barraez empezó a verse desorientado y con dolores, debido a que tenía serias dificultades para respirar.

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Un conductor venezolano de Uber murió tras sufrir un infarto durante una parada policial en Orlando. El hecho ocurrió la madrugada del 18 de abril y quedó registrado en la cámara corporal de un oficial del Departamento de Policía de Casselberry. Ray Barraez fue detenido por un… pic.twitter.com/SnVy3x6b7M — VPItv (@VPITV) April 22, 2026

El conductor iba con pasajeros, quienes lo bajaron del vehículo y le pidieron al policía asistencia, quien inmediatamente le brindó primeros auxilios en lo que llegaba una ambulancia. Lamentablemente, Barraez falleció en el lugar, pese a los esfuerzos por estabilizarlo.

De acuerdo con Univisión, la esposa del fallecido aseguró que su marido era hipertenso y confirmó que sufrió un infarto por un ataque de pánico, ya que le dio temor ser detenido y deportado por agentes de inmigración debido a que su proceso de asilo no estaba concluido.

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