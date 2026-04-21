La cuenta regresiva entra en terreno decisivo y, con ella, llega una de las noticias más esperadas por los hinchas: la última gran oportunidad para conseguir boletas para la Copa Mundial de la Fifa 2026 ya está en marcha.

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A partir del 22 de abril, la organización habilitó un nuevo lote de entradas para el público general, en lo que se perfila como una fase definitiva para quienes sueñan con estar en las tribunas.

Esta nueva venta hace parte de la llamada etapa de “último minuto”, un modelo que cambia la dinámica tradicional. Aquí no hay sorteos ni largos procesos de selección: las entradas se venden bajo el sistema de “primero en llegar, primero en comprar”, lo que obliga a los aficionados a estar atentos y actuar con rapidez. Como ha ocurrido en jornadas anteriores, se espera una alta congestión digital, con filas virtuales que pueden definir quién logra asegurar un lugar y quién se queda por fuera.

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Last-minute ticket sales phase for @FIFAWorldCup 2026 to drop on 22 April! 🤩 Tickets across all 104 matches will be made available for public purchase at 11:00 ET (17:00 CET) tomorrow on a first-come, first-served basis: — FIFA (@FIFAcom) April 21, 2026

El atractivo no es menor. Por primera vez en la historia, el Mundial contará con 48 selecciones y 104 partidos, repartidos en sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Un formato ampliado que promete más espectáculo, pero que también ha disparado la demanda a niveles sin precedentes. De hecho, ya se han vendido más de cinco millones de boletas, una cifra que anticipa un torneo con estadios llenos y que podría romper récords históricos de asistencia.

Dentro de esta fase, los usuarios pueden elegir entre diferentes categorías de precio e incluso seleccionar asientos específicos desde el mapa del estadio, una opción que da mayor control sobre la experiencia. También se mantiene habilitada una plataforma oficial de reventa, pensada para quienes no podrán asistir y buscan transferir sus entradas de forma segura, evitando fraudes que suelen proliferar en eventos de esta magnitud.

Eso sí, hay advertencias clave que no se pueden pasar por alto. Tener una boleta no garantiza el ingreso al país anfitrión, por lo que los viajeros deben revisar con anticipación los requisitos migratorios de cada sede. En el caso de Estados Unidos, incluso se ha dispuesto un sistema especial para agilizar citas de visa, consciente del alto flujo de aficionados internacionales.

En paralelo, también se ofrecen paquetes premium con experiencias exclusivas, dirigidos a quienes buscan algo más que un partido: zonas VIP, servicios personalizados y una vivencia de alto nivel en cada jornada.

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Con el reloj corriendo y la expectativa en aumento, esta ventana final se convierte en una especie de “todo o nada” para los aficionados. El mensaje es claro: las oportunidades siguen apareciendo, pero cada vez son más escasas. Y en un Mundial que promete ser el más grande de la historia, quedarse por fuera puede ser una decisión que pese durante años.

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