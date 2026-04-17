Este viernes, la selección de Arabia Saudita tomó una decisión inesperada a pocos meses del inicio del Mundial de 2026: el técnico francés Hervé Renard fue destituido de su cargo, en medio de cuestionamientos por los recientes resultados del equipo.

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La información ha sido confirmada por medios internacionales como el diario AS, que señaló que la federación saudí decidió poner fin al ciclo del entrenador pese a la cercanía de la Copa del Mundo.

La destitución de Renard no se dio de manera aislada. Según lo indicado por el mismo diario, el equipo venía acumulando resultados preocupantes en partidos amistosos, lo que deterioró la confianza en el proceso técnico.

Entre los marcadores más recientes que encendieron las alarmas están:

Derrota 0-4 frente a Egipto

Caída 1-2 contra Serbia

Estos resultados, sumados a un rendimiento irregular, llevaron a la federación a tomar una decisión drástica, pese a que el equipo ya tenía asegurada su participación en el Mundial de 2026.

La salida del entrenador francés ha causado sorpresa en el entorno del fútbol internacional, principalmente porque se produce en la recta final de preparación para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Incluso, semanas antes ya existían señales de incertidumbre sobre su continuidad. Diversos medios habían informado sobre reuniones internas en la federación saudí y la posibilidad de un relevo en el banquillo, debido al bajo rendimiento del equipo y las críticas desde la prensa y la afición.

Sin embargo, en ese momento no se había tomado una decisión definitiva, lo que hace aún más llamativo el anuncio a tan poco tiempo del inicio del campeonato mundial.

La federación saudí ya trabaja en la elección de su reemplazo y todo parece indicar que el principal candidato a quedarse con el cargo sería el técnico griego Georgios Donis, quien actualmente dirige en la liga saudí.

El equipo asiático comparte grupo con Arabia Saudita integra el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

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¿Qué legado le dejó Renard en Arabia Saudita?

La salida de Hervé Renard marca el final de un ciclo que tuvo momentos destacados. El técnico francés es recordado por haber liderado a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, donde protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al vencer a Argentina en la fase de grupos.

Además, su experiencia internacional y su capacidad para competir en escenarios exigentes lo convirtieron en una figura respetada dentro del fútbol asiático y mundial.

Renard también regresó al cargo tras una etapa en el fútbol femenino francés, con el objetivo de consolidar el proyecto rumbo al Mundial de 2026, lo que hacía prever una continuidad más larga.

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