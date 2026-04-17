Así lo anunciaron este viernes el comité organizador local y la empresa de transporte.

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Los espectadores deberán desembolsar 150 dólares por el pasaje, frente a unos 12,90 que vale en la actualidad, hacia el estadio en East Rutherford, que acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo, incluida la final el 19 de julio.

El presidente-director general de New Jersey Transit, Kris Kolluri, explicó en rueda de prensa que esta tarifa especial es necesaria para compensar los 48 millones de dólares que costará la puesta en marcha de trenes especiales hacia el recinto deportivo.

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Sin esta tarifa, los usuarios diarios de la red ferroviaria de Nueva Jersey “subvencionarían en un 92 por ciento” los desplazamientos de los aficionados del Mundial, detalló.

“Nadie, entre las personas con las que he hablado, piensa que sea justo que los usuarios honestos y razonables de Nueva Jersey carguen con ese costo durante años”, añadió Kolluri. “Son los aficionados que van al partido quienes deberían asumir esa carga”.

En total, se venderán 40.000 billetes de tren de ida y vuelta para cada partido a partir del 13 de mayo. El trayecto, de unos treinta kilómetros, dura aproximadamente media hora.

Alternativas a viajar en tren para ir a Nueva Jersey

Por otra parte, 10.000 personas podrán desplazarse en autobuses fletados por el comité organizador local. Los billetes, que cuestan 80 dólares ida y vuelta, están a la venta desde este viernes.

La capacidad del MetLife Stadium es de 78.000 personas.

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