El fútbol se prepara para la transformación más ambiciosa de su historia. Luego de lo que fue Catar 2022, un torneo marcado por la proximidad geográfica y estadios construidos desde cero en una sola ciudad, el Mundial 2026 —con sede en Estados Unidos, México y Canadá— se perfila como un gigante logístico que redefinirá la asistencia masiva en el deporte rey.

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La primera gran diferencia radica en la infraestructura. Mientras que en Catar el torneo se concentró en apenas 8 estadios, lo que permitía a los aficionados cruzar el país en metro en cuestión de minutos, la edición de 2026 duplicará el tablero de juego.

Serán 16 estadios repartidos por toda Norteamérica, desde el Estadio Azteca en Ciudad de México hasta el MetLife en Nueva Jersey. Esta expansión no es caprichosa: responde a la necesidad de albergar una masa humana que Catar, por pura limitación territorial, nunca habría podido contener.

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El salto en la capacidad de los recintos es, sencillamente, abrumador. En 2022, el promedio de aforo rondaba los 53.000 espectadores, con el majestuoso Estadio de Lusail como tope. Para 2026, el promedio subirá a los 68.000 asistentes por partido, utilizando colosos de la NFL que están diseñados para el alto volumen de público estadounidense. Esto se traduce en una proyección de 5.8 millones de entradas disponibles, casi tres millones más que las vendidas en la última cita mundialista.

Este crecimiento estructural es la respuesta directa al cambio de formato. En Catar nos despedimos del modelo de 32 selecciones que reinó desde 1998 para dar la bienvenida a 48 naciones en 2026.

Para los colombianos, esto representó una luz de esperanza, pues los cupos adicionales facilitaron el regreso de la ‘Tricolor’ a la máxima cita. Sin embargo, más equipos significan más partidos: se pasará de 64 a 104 encuentros, convirtiendo el torneo en una maratón de 39 días de fútbol ininterrumpido.

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No obstante, el acceso a esta fiesta tendrá un costo elevado. Aunque en catar las entradas para la fase de grupos podían conseguirse desde los 70 dólares, las proyecciones para 2026 sitúan los boletos iniciales por encima de los 100 o 150 dólares.

La inflación deportiva y la alta demanda en Norteamérica sugieren que asistir a una final podría ser un lujo prohibitivo, con precios que en reventa y categorías premium ya se anticipan en cifras de cuatro dígitos. El Mundial 2026 será el más grande, sí, pero también el más costoso de la historia.