La Casa Blanca se pronunció este domingo sobre el anunciado acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en medio de un contexto de alta tensión internacional luego de casi cuatro meses de conflicto en Medio Oriente.

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(Vea también: Dos accidentes aéreos sacuden a Estados Unidos: tragedia en Missouri y emergencia en Washington)

Desde Washington, el gobierno del presidente Donald Trump confirmó que existe un acuerdo preliminar para poner fin a las hostilidades, aunque dejó claro que todavía no está completamente cerrado y que su firma oficial se hará en los próximos días.

De acuerdo con reportes de medios como The Times, el anuncio se dio luego de intensas negociaciones que contaron con mediación internacional, especialmente de Pakistán, y que buscan frenar una guerra que ha dejado miles de víctimas y un fuerte impacto en los mercados energéticos.

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“The Deal with Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all!” President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/RdSwyEdEtO — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026

¿Qué dijo la Casa Blanca?

El mensaje central desde la Casa Blanca fue que ya hay un entendimiento entre ambas partes, pero se trata de un documento preliminar (memorando de entendimiento) que aún debe formalizarse.

El propio Trump celebró el avance y destacó uno de los puntos clave del acuerdo: la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Además, desde el gobierno estadounidense se insistió en que el pacto permitirá detener las operaciones militares de forma inmediata, lo que marcaría el inicio de un proceso de desescalada en la región.

Sin embargo, también dejaron claro que no es un acuerdo definitivo, ya que varios temas sensibles seguirán en negociación durante las próximas semanas.

¿Qué incluye el acuerdo entre EE. UU. e Irán?

Según la información conocida hasta ahora, el acuerdo contempla varios puntos clave:

Cese inmediato de hostilidades en todos los frentes del conflicto.

Levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán.

Reapertura del estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de petróleo.

Inicio de un periodo de negociación de 60 días para discutir temas más complejos.

Posible alivio de sanciones económicas contra Irán.

Compromiso de continuar el diálogo diplomático.

Estos elementos hacen parte de un marco inicial que busca estabilizar la región y evitar una escalada mayor del conflicto.

Algunas versiones también señalan que podrían incluirse medidas relacionadas con activos congelados de Irán y compromisos sobre su programa nuclear, aunque este último punto sigue siendo uno de los más sensibles y aún no está resuelto.

Aunque Trump llegó a sugerir que el acuerdo podría firmarse de inmediato, lo cierto es que la firma oficial está prevista para los próximos días en Europa, posiblemente en Suiza. Hasta entonces, el acuerdo sigue siendo preliminar y dependerá de las condiciones finales y del cumplimiento de los compromisos por ambas partes.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.