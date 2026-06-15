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Donald Trump transforma los jardines de la Casa Blanca en un espectáculo lleno de excentricidades.

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Minutos después de anunciar un acuerdo de alto el fuego con Irán, Donald Trump salió de la Oficina Oval con un séquito de luchadores de todo el mundo a su espalda para entrar directamente a la jaula de combate, instalada en el jardín sur de la Casa Blanca, como una de las amenidades por el octogésimo cumpleaños del presidente de Estados Unidos.

La banda de la Infantería de Marina acompañó el paso del republicano, junto al director de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, quienes dieron inicio al evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250, el primer encuentro deportivo profesional celebrado en la Casa Blanca.

El cantante estadounidense Zac Brown interpretó el himno nacional, al tiempo que los aviones Thunderbirds de la Fuerza Aérea y los Blue Angels de la Armada sobrevolaban el cielo de Washington.

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President Donald Trump and UFC President Dana White's FULL entrance at The White House! 🇺🇸 #UFCWhiteHouse Stream TNT Sports on HBO Max pic.twitter.com/CLPlMZ0oG6 — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 15, 2026

Bajo una imponente estructura metálica de 30 metros de altura, denominada “La Garra” y dotada de espectaculares focos, se ubicó el octágono en el que se batieron 14 de las principales estrellas de la UFC, ante la atenta mirada de Trump y la primera dama, Melania.

El homenajeado terminó por coronar al peso pesado Ciryl Gane y al peso ligero estadounidense Justin Gaethje, quien derrotó al hispano-georgiano Ilia Topuria, cuya imagen con el rostro ensangrentado de espaldas a Trump —con una gorra blanca de “USA”— fue retransmitida por las pantallas gigantes.

Así, el líder de Washington disfrutó en el jardín de su residencia —y sede del Ejecutivo— de siete luchas encarnizadas sobre el ruedo, en una imagen que recuerda al disfrute de emperadores como Calígula y Nerón en el Coliseo Romano. “Esta es una estrategia clásica. En la antigua Roma, la frase sería: ‘pan y circo”, manifestó a AP el profesor de estudios clásicos en la Universidad de Cornell, Mike Fontaine.

President Donald Trump and Ultimate Fighting Championship CEO Dana White arrived to attend mixed martial arts bouts at a specially built arena on the White House’s South Lawn https://t.co/7iQcSdM57c pic.twitter.com/n0cD1ZCgRl — Reuters (@Reuters) June 15, 2026

El republicano es un amante de la lucha entre humanos, como demuestra su presencia en combates a lo largo de las décadas, desde Nueva York hasta Florida. En política exterior, Trump también ha aludido a la predominancia del más fuerte sobre las naciones más débiles, bien sea militar o económicamente.

Invitados de primer nivel

La multitud de 4.000 personas alrededor del octágono estaba repleta de personalidades, entre ellas el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison. Los representantes más destacados del mundo político fueron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, así como el presidente polaco, Karol Nawrocki.

La estrella del hockey Matthew Tkachuk, el influenciador Logan Paul y el campeón de peso medio de la UFC, Sean Strickland, también asistieron al evento.

La Policía de parques de EE. UU. informó que la presencia de Strickland, un crítico declarado de Israel, provocó disturbios entre la multitud. Aunque no fue multado ni arrestado, el luchador fue trasladado a su hotel bajo la orden de no regresar al lugar.

The Navy’s Blue Angels and Air Force Thunderbirds zipped overhead on Sunday as part of a flyover to celebrate US President Donald Trump’s 80th birthday and the 250th anniversary of the Declaration of Independence’s signing. pic.twitter.com/8vWBtqH8xL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 15, 2026

Fuera del césped de la Casa Blanca, unas 80.000 personas siguieron los combates en pantallas gigantes desde la Elipse, la gran explanada de césped situada al sur de la sede presidencial.

Motociclistas expertos en acrobacias de la famosa marca Nitro Circus realizaron saltos de freestyle en la antesala del evento, mientras las edecanes con falda corta y asistentes con trajes de la bandera de Estados Unidos se paseaban por los alrededores de la Casa Blanca.

Los luchadores victoriosos no disimularon su simpatía por Trump durante el saludo con el presidente después de cada combate. El peso pesado Josh Hokit fue aún más allá con un ataque misógino contra una exprimera dama, basado en una teoría conspirativa de la derecha estadounidense. “Michelle Obama es un hombre. ¿Verdad, Estados Unidos?”, manifestó el luchador, quien homenajeó a Trump entregándole su cadena.

Trump celebrates his 80th birthday with an extraordinary display of political machismo, staging a cage fight on the White House lawn hours after announcing a peace deal with Iranhttps://t.co/RMzVhtj01q pic.twitter.com/4XHQm2By3U — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

Al final de los combates, el presidente entró en la jaula para estrechar las manos de algunos asistentes y presenciar un espectáculo de fuegos artificiales que comenzó después de la una de la madrugada.

El republicano intentó relacionar la gala de artes marciales con las celebraciones del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, pero el encuentro estuvo centrado en su figura, al punto que la cumbre del G7, que reúne a los líderes de las principales economías occidentales, pospuso el inicio del encuentro para que Trump asistiera a la fiesta.

El líder de Washington celebró este lunes en redes que “la Casa Blanca nunca se había visto más hermosa”.

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60 millones de dólares y siete entidades involucradas

Un documento judicial del Servicio de Parques Nacionales detalló que se invirtieron más de 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo en la construcción del ring en la Casa Blanca, con múltiples dolores de cabeza por el clima, el lugar y el coste de la instalación.

La Casa Blanca asegura que los gastos corrieron por cuenta de la empresa matriz de la UFC, TKO Group Holdings, aunque el Servicio de Parques Nacionales detalló que siete agencias gubernamentales asignaron “importantes recursos y personal”.

El presidente de la UFC e íntimo amigo de Trump, Dana White, insistió en que su entidad pagó a pérdidas la logística del evento. “Eso no volverá a suceder. No me lo puedo permitir”, manifestó.

Trump compró a finales de marzo acciones de TKO por un valor de entre 15.000 y 50.000 dólares, según una declaración financiera del presidente publicada a través de la Oficina de Ética Gubernamental.

La Casa Blanca rechazó las acusaciones de conflicto de intereses al afirmar que la familia Trump es la que gestiona los asuntos empresariales del presidente.

La celebración del magnate republicano contrastó con el ambiente en el que Joe Biden celebró su cumpleaños 80 en 2022, cuando era presidente de EE. UU., que se resumió en un almuerzo familiar privado en la sede del Ejecutivo.

Excentricidades en la Casa Blanca

Frente a los luchadores de la UFC resplandecía el estanque de Lincoln, restaurado recientemente por Trump como parte de su plan para remodelar Washington a su gusto. La rehabilitación del estanque costó unos 13,1 millones de dólares, muy por encima de los 1,8 millones previstos inicialmente, según ‘The New York Times‘.

La ambiciosa reforma de la infraestructura de la Casa Blanca, tras el regreso de Trump a inicios del 2025, también contempla la construcción de un gran salón de baile, un proyecto de 400 millones de dólares que el republicano aseguró que costeará de su bolsillo y el de sus donantes.

Esta renovación obligó a la demolición de la histórica Ala Este de la Casa Blanca, que albergaba las oficinas de la Primera Dama, prácticamente sin previo aviso.

Además, el republicano presentó en 2025 los planes para construir un arco de triunfo de 76 metros en una entrada de Washington, que sería el monumento de ese tipo más grande del mundo.

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Con Reuters, EFE, AP y medios locales

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