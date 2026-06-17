En un golpe contundente contra el crimen organizado transnacional, las autoridades de Ecuador y Colombia lograron la captura de Javier Macías Villamar, conocido en el mundo del hampa bajo el alias de “Javi”. El operativo de alta inteligencia fue ejecutado de manera coordinada por el Bloque de Seguridad de Ecuador, conformado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad colombianas. El peligroso delincuente fue localizado en territorio colombiano, donde lograba evadir la justicia refugiándose bajo una identidad falsa y portando documentación civil falsificada de ese país.

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Alias “Javi”, nacido en noviembre de 1980, es una pieza clave dentro del engranaje criminal de la región, ya que se trata del hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, el máximo jefe de la temida banda delictiva Los Choneros. Sobre el ahora detenido pesaba una Notificación Roja de la INTERPOL, siendo requerido con urgencia por la justicia ecuatoriana por los delitos de lavado de activos y delincuencia organizada. Los registros judiciales demuestran que es uno de los miembros más antiguos de la organización, con un historial que incluye procesos por asesinato y el ingreso de objetos prohibidos a centros carcelarios. Incluso, en el año 2013, protagonizó una fuga de la prisión de máxima seguridad La Roca, donde estuvo recluido junto a su hermano y al entonces líder de la banda, alias “Rasquiña”.

Tras cumplir una condena en 2019, el rastro de alias “Javi” pareció desvanecerse de los radares judiciales tradicionales. Sin embargo, los analistas de inteligencia sostienen que este perfil bajo era una estrategia para mantener su influencia sobre la estructura criminal desde las sombras de la clandestinidad, coordinando operaciones financieras ilícitas sin levantar sospechas. Su detención representa un golpe estructural para el entorno familiar de Los Choneros, que ya había sufrido un quiebre mayor con el destino de su principal cabecilla.

Es importante recordar que su hermano, alias “Fito”, desató una crisis carcelaria y una inédita ola de violencia en Ecuador tras fugarse de prisión en enero de 2024. Luego de permanecer prófugo por más de un año, “Fito” fue recapturado en junio de 2025 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde hoy enfrenta cargos federales relacionados con el envío masivo de cocaína y nexos directos con el peligroso Cartel de Sinaloa. Con la captura de alias “Javi” en suelo colombiano, las autoridades esperan asfixiar de manera definitiva los canales de lavado de activos de esta red familiar.

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