El papa León XIV dejó este sábado el Hospital Gemelli de Roma, cinco días después de someterse a una cirugía para tratar un adenocarcinoma pulmonar. El pontífice recibió el alta médica luego de que los especialistas evaluaran sus exámenes y su evolución clínica.

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La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó la salida del pontífice mediante un comunicado en el que señaló: “Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”.

León XIV regresará al Vaticano durante la tarde y que ya tiene prevista una actividad para este domingo. Según la información divulgada por la Santa Sede, “mañana rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales”.

La cirugía tuvo lugar el pasado 13 de octubre, después de que el papa anunciara públicamente que debía someterse a una intervención para retirar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. El procedimiento duró cerca de 90 minutos y permitió retirar el adenocarcinoma y el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

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Los médicos calificaron la intervención como una cirugía “radical” para retirar el tejido afectado por el cáncer. La recuperación del pontífice evolucionó favorablemente durante los cinco días de hospitalización.

Cabe mencionar que León XIV retomó parte de sus actividades mientras permanecía internado e incluso celebró misas en el espacio habilitado para él en el décimo piso del hospital romano.

Además, el Vaticano difundió fotografías del papa después de la intervención, en las que apareció celebrando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Finalmente, León XIV conversó con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien pidió una tregua con Ucrania y ofreció diálogo. El pontífice también manifestó preocupación por la crisis humanitaria en Oleshki y reclamó ayuda alimentaria y sanitaria para esa región.

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