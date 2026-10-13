Dos papas separados por generaciones tienen un antecedente de salud en común: ambos fueron sometidos a cirugías en el pulmón derecho. La historia de Francisco, quien pasó por una intervención cuando todavía era seminarista, volvió a llamar la atención luego de la reciente operación de León XIV por un tumor pulmonar.

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En 1957, cuando tenía 21 años y estudiaba en el seminario diocesano de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio sufrió una fuerte gripe que afectó a varios compañeros. Sin embargo, su caso evolucionó de manera más complicada y los exámenes médicos detectaron tres quistes en el lóbulo superior del pulmón derecho.

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En una entrevista concedida al diario argentino La Nación en febrero de 2021, Francisco recordó las dificultades que atravesó. “Lo cierto es que mi caso evolucionó de una manera más tórpida”, contó el entonces pontífice.

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“Había también un derrame pleural bilateral que me producía dolor y dificultad respiratoria”, fue también parte de su testimonio. Después de evaluar su estado, los médicos le extrajeron líquido mediante una punción pleural y, meses más tarde, le anunciaron que debía someterse a una cirugía para retirar el lóbulo afectado, debido al riesgo de una recaída.

La coincidencia con León XIV fue abordada por Néstor Pongutá Puerto, periodista especializado en el Vaticano, quien explicó a El Tiempo que el actual pontífice también pasó por una intervención en el pulmón derecho, aunque en una zona distinta.

“La historia deja también coincidencias sorprendentes: en su juventud, al papa Francisco le extirparon parte del lóbulo superior del pulmón derecho y, décadas después, a su sucesor, León XIV, le han retirado el lóbulo inferior de ese mismo pulmón. Dos pontífices, dos generaciones”, señaló Pongutá, según El Tiempo.

León XIV fue operado después de que los médicos confirmaran un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. Aunque el Vaticano reportó que la cirugía fue exitosa y sin complicaciones, los resultados de los análisis posteriores serán clave para establecer si el tumor fue eliminado por completo y si necesita tratamiento adicional.

Así, los antecedentes de ambos pontífices dejan una coincidencia médica llamativa, aunque sus diagnósticos y circunstancias no son iguales.

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