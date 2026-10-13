“El Papa León XIV padece cáncer de pulmón”, fue el mensaje que dio El Vaticano para comunicar que el sumo pontífice fue ingresado a una cirugía. La sala de prensa de la comunidad eclesiástica dio detalles de cómo fue la intervención al religioso estadounidense.

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De acuerdo con lo que informó la Santa Sede, León XIV tiene un adenocarcinoma pulmonar, luego de un examen que le hicieron en medio de la cirugía. Los médicos tuvieron que retirarle el lóbulo inferior del pulmón derecho para extirparle el tumor cancerígeno.

Sobre las 3:30 de la tarde (hora colombiana), detallaron que el papa ha estado aproximadamente tres horas en el quirófano, durante la cirugía que duró 90 minutos.

El Vaticano confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón. La Sala de Prensa de la Santa Sede ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el Santo Padre ha sido intervenido de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico confirmado mediante un examen histológico… pic.twitter.com/a8StgtMaQx — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 13, 2026

El Vaticano pidió elevar oraciones por la salud y la pronta recuperación de León.

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