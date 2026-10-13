Escrito por:  Redacción Mundo
Oct 13, 2026 - 3:53 pm

“El Papa León XIV padece cáncer de pulmón”, fue el mensaje que dio El Vaticano para comunicar que el sumo pontífice fue ingresado a una cirugía. La sala de prensa de la comunidad eclesiástica dio detalles de cómo fue la intervención al religioso estadounidense.

De acuerdo con lo que informó la Santa Sede, León XIV tiene un adenocarcinoma pulmonar, luego de un examen que le hicieron en medio de la cirugía. Los médicos tuvieron que retirarle el lóbulo inferior del pulmón derecho para extirparle el tumor cancerígeno.

Sobre las 3:30 de la tarde (hora colombiana), detallaron que el papa ha estado aproximadamente tres horas en el quirófano, durante la cirugía que duró 90 minutos.

“La operación ha concluido con éxito y sin complicaciones. El Santo Padre ha despertado con normalidad de la anestesia y, tras un breve periodo de observación, ha regresado a su habitación en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma”.

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