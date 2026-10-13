Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alexander y sus dos hijos perdieron la vida en un trágico suceso que tuvo lugar cerca de Ukiah, una ciudad en el estado de California, Estados Unidos. La noticia ha sumido a su familia, residente en Ibagué, Colombia, en un profundo dolor. Actualmente, la familia enfrenta el desafío de repatriar los cuerpos, una tarea que presenta tanto obstáculos económicos como administrativos. De acuerdo con los testimonios recopilados por El Nuevo Día, Diana González, hermana de Alexander, manifestó que el costo para trasladar su cuerpo desde Estados Unidos a Colombia puede oscilar entre $40 y $45 millones de pesos, monto que incluye los servicios de transporte y los trámites consulares respectivos.

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En su declaración, Diana explicó que la familia no cuenta con los recursos financieros necesarios para asumir este gasto, razón por la cual han solicitado ayuda tanto del sector público como del privado. Mencionó específicamente a la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y el Gobierno nacional, organismos ante los cuales esperan encontrar orientación y acompañamiento para completar el proceso. Además de los aspectos económicos, afirmó que aún requieren mayor claridad sobre los documentos y procedimientos legales involucrados, entre los que se encuentra la solicitud formal ante el consulado. La familia estima que el traslado podría tomar alrededor de dos semanas, aunque el tiempo depende de las gestiones administrativas que se deben realizar.

La importancia de repatriar el cuerpo de Alexander a Colombia va más allá de un trámite formal. Según Diana, lograr que su hermano descanse en su tierra natal es vital para que su madre pueda despedirse y brindarle una última despedida digna, algo que la familia considera fundamental en medio de este momento difícil. Por ello, han abierto una cuenta en Nu a nombre de Diana Paola González González, habilitando la opción de recibir donaciones a través de la llave de Transfiya @VUX135 y el número telefónico 301 519 0487. Diana recomendó a quienes quieran ayudar que verifiquen siempre la información, pues han circulado cuentas falsas y personas inescrupulosas que se aprovechan de la situación.

Finalmente, la familia solicitó respeto y prudencia frente a la tragedia, señalando que las circunstancias de lo ocurrido aún están bajo investigación y que su mayor anhelo es poder superar esta difícil etapa en compañía de su ser querido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el procedimiento para repatriar un cuerpo desde Estados Unidos a Colombia?

Según la información proporcionada por la familia de Alexander, el procedimiento de repatriación comienza con la solicitud ante el consulado correspondiente e implica la presentación de diversos documentos legales. El proceso también involucra la contratación de servicios de transporte especializado y puede demorarse aproximadamente dos semanas, dependiendo de la complejidad de los trámites y las autoridades involucradas.

¿Cuánto cuesta repatriar un cuerpo desde Estados Unidos a Ibagué?

De acuerdo con las cifras expresadas por Diana González y recogidas por El Nuevo Día, repatriar el cuerpo de Alexander desde Estados Unidos a Ibagué tendría un costo estimado entre $40 y $45 millones de pesos colombianos, suma que cubre tanto los gastos de transporte como los procedimientos legales y consulares.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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