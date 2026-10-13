El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de retirar el arancel del 12,5 % que actualmente afecta a determinadas importaciones provenientes de Colombia, una medida que podría representar un alivio para los exportadores nacionales.

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Sin embargo, el mandatario estadounidense no confirmó una decisión definitiva ni precisó cuándo podría aplicarse.

Trump hizo la declaración al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad de eliminar el gravamen.

Durante sus respuestas, destacó además su relación cercana con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a quien calificó como su amigo y aseguró que está haciendo un buen trabajo al frente del país.

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La eventual eliminación del arancel cobra importancia para sectores como las flores, las confecciones, el calzado y los alimentos procesados, que han enfrentado mayores costos para ingresar al mercado estadounidense.

La solicitud para suspender temporalmente el gravamen había sido planteada por el Gobierno colombiano después del terremoto del 10 de agosto, con el argumento de que la medida ayudaría a los empresarios afectados por la emergencia y sus consecuencias económicas.

El acercamiento entre Colombia y Estados Unidos también incluye cooperación en seguridad y conversaciones comerciales.

Por ahora, la eliminación del arancel sigue siendo una posibilidad y sus beneficios dependerán de la decisión final de Washington y del alcance de la medida.

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