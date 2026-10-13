Las puertas del comercio bilateral entre Estados Unidos y Colombia se volvieron a abrir hacia un panorama de optimismo. En medio de un inusitado giro diplomático y del fortalecimiento de los vínculos bilaterales, el presidente estadounidense, Donald Trump, deslizó la posibilidad de desmontar los aranceles que actualmente golpean a diversas exportaciones nacionales. Las declaraciones, emitidas en las afueras de la Casa Blanca antes de emprender un viaje hacia un mitin político en Ohio, cayeron como música para los oídos de los gremios productivos del país, que llevan años lidiando con cargas impositivas en su principal mercado extranjero.

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Consultado directamente por la prensa sobre la viabilidad de retirar el gravamen del 12,5 % que recae sobre un grupo importante de importaciones procedentes de territorio colombiano, el mandatario republicano respondió con un escueto pero contundente “Puede que lo haga”. Más allá del anuncio en materia comercial, lo que acaparó los reflectores fue el tono de complicidad y respaldo político que Trump exhibió hacia su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, a quien no dudó en calificar de amigo cercano, refiriéndose a él con simpatía y destacando su triunfo electoral como un reflejo del espaldarazo que en su momento le otorgó desde Washington. “El presidente de Colombia es amigo mío. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó. Yo lo respaldé y ganó”, reiteró el jefe de Estado norteamericano con su característico estilo frontal, subrayando que el actual mandatario nacional “está haciendo un gran trabajo”.

De concretarse una flexibilización de la política arancelaria, el alivio económico impactaría de forma directa a sectores históricos y altamente generadores de empleo en Colombia. Industrias clave como la floricultura, las confecciones, el calzado y múltiples segmentos de alimentos procesados dependen en gran medida del apetito comercial estadounidense; con la eliminación de estas barreras, la competitividad de los productos nacionales frente a rivales de otras latitudes experimentaría un salto sustancial. Estados Unidos se consolida históricamente como el socio comercial número uno del país y el destino imperativo para las exportaciones no mineroenergéticas, por lo que cualquier modificación en los tributos aduaneros sacude positivamente la actividad empresarial nacional.

Este escenario marca un contraste abismal frente a las tensiones y desencuentros diplomáticos que caracterizaron la era del expresidente Gustavo Petro. Hoy por hoy, el eje de la relación se mueve con fluidez tanto en lo comercial como en lo estratégico, con agencias como el Pentágono evaluando ampliar los frentes de cooperación militar y operativa contra el narcotráfico. Aunque todavía no existe un decreto formal ni un cronograma definitivo sobre el desmonte de los gravámenes, las palabras de Trump funcionan como una señal política sumamente favorable que mantiene a los exportadores nacionales con la expectativa alta, a la espera de que la sintonía personal entre ‘El Tigre’ y la Casa Blanca se traduzca en dividendos tangibles para la economía colombiana.

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