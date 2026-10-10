En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay y lanzó fuertes críticas contra el comité encargado de conceder el galardón.

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Durante un encuentro político en Syracuse, Nueva York, el mandatario estadounidense aseguró que no conocía a la ganadora y calificó de corrupto al organismo.

“Hoy le dieron el Premio Nobel de la Paz a una persona de la que nunca había oído hablar”, afirmó Trump, según recogió Infobae. Aunque descalificó inicialmente el reconocimiento, después describió a Pillay como una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y la felicitó.

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El mandatario fue más allá y sostuvo que el premio había perdido credibilidad por la decisión del jurado. En su intervención, acusó a sus integrantes de ser ideólogos radicales y contrarios a la democracia. También insistió en que Estados Unidos, bajo su presidencia, merecía el Nobel de la Paz, pues considera que ha contribuido a resolver varios conflictos internacionales.

Trump mencionó sus supuestos avances en el conflicto entre Israel y Hamás y afirmó que había impedido que Irán obtuviera un arma nuclear. Estas declaraciones hacen parte de sus argumentos para reclamar el galardón, aunque sus afirmaciones sobre la resolución de conflictos han sido objeto de cuestionamientos.

¿Quién es Navi Pillay, la ganadora del Nobel de la Paz 2026?

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la justicia internacional. Fue jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Comité Nobel reconoció su trabajo en defensa del derecho internacional y su contribución a que se investiguen y procesen crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. Pillay también encabezó una comisión independiente de Naciones Unidas que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, una conclusión que ha provocado fuertes controversias políticas y diplomáticas.

La decisión de concederle el premio coincidió con nuevas medidas de Estados Unidos contra la CPI. La Administración Trump anunció sanciones adicionales contra la institución, a la que cuestiona por sus actuaciones y por considerar que excede sus competencias sobre ciudadanos estadounidenses.

Trump recordó gesto que tuvo con él María Corina Machado

Durante su discurso, el presidente también recordó que la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025, le entregó su medalla durante una visita a la Casa Blanca en enero de 2026. Trump aprovechó esa referencia para defender la intervención estadounidense en Venezuela y hablar de los recursos petroleros del país.

El mandatario afirmó que había sacado del poder al dirigente venezolano Nicolás Maduro y sostuvo que su administración trabajaba para convertir a Venezuela en una democracia próspera. También justificó la apropiación de recursos con la frase “al vencedor le corresponde el botín”, en referencia al petróleo venezolano.

Sus declaraciones se sumaron a las críticas contra el Comité Nobel por no concederle el reconocimiento, mientras el premio de 2026 quedó en manos de Pillay por su trayectoria en la defensa del derecho internacional.