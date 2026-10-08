Por: France 24

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Estados Unidos confirmó que la próxima ejecución de Nidal Hasan, programada para el 3 de diciembre en Texas, será transmitida en directo, convirtiéndose en la primera ejecución militar por pelotón de fusilamiento desde 1945, según informó France24. Hasan, expsiquiatra del Ejército y con rango de mayor, fue condenado a muerte tras haber asesinado a 13 personas y herido a 32 más en un tiroteo ocurrido en la base militar de Fort Hood en 2009. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien promovió activamente que la ejecución se llevara a cabo por este método, declaró en ‘Human Events Daily’ que la transmisión pública busca evidenciar las graves consecuencias de este tipo de actos. La confirmación de la transmisión fue ratificada por un funcionario del Pentágono consultado por Reuters.

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El ataque perpetrado por Hasan tuvo lugar en un edificio médico de Fort Hood, donde soldados esperaban inmunizarse y completar su autorización médica para ser desplegados. De acuerdo con los testimonios del juicio, Hasan gritó “Allahu akbar”, lo que significa “Dios es grande” en árabe, antes de abrir fuego equipado con una pistola con mira láser. Detalles del proceso judicial, citados por France24, indican que Hasan planeó el atentado durante semanas, con el objetivo declarado de impedir que sus compañeros fueran enviados a Afganistán, pero el juez no permitió que empleara este argumento como defensa. Durante el juicio, Hasan asumió su propia defensa y reconoció haber sido el autor; se describió como un soldado “que había cambiado de bando”.

En agosto de 2013, un jurado militar halló a Hasan culpable y lo sentenció a muerte por 45 cargos de asesinato premeditado y tentativa de asesinato premeditado. Hasan, actualmente de 56 años, quedó paralizado tras el tiroteo y depende de una silla de ruedas. Aunque la fecha de ejecución está definida, expertos en derecho militar como Eugene R. Fidell, citado por France24, advierten que Hasan podría intentar frenar el proceso con un recurso de habeas corpus, mecanismo legal para revisar la legalidad de su detención, lo que potencialmente dilataría la ejecución.

La ejecución debía contar con la aprobación presidencial, que fue concedida por Donald Trump, de acuerdo con el Pentágono, a recomendación de Hegseth. No se realizaron fusilamientos en el ámbito militar de Estados Unidos desde 1945 y, en general, la última ejecución castrense se realizó en 1961, aunque entonces por ahorcamiento, según organizaciones como Death Penalty Action y Death Penalty Information Center. El pelotón de fusilamiento es ahora una de las alternativas legales para la pena de muerte federal, junto a otros métodos recientes como la electrocución o la asfixia por gas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Nidal Hasan será ejecutado por pelotón de fusilamiento?

La elección del pelotón de fusilamiento para la ejecución de Nidal Hasan responde a una decisión de las Fuerzas Armadas estadounidenses, respaldada por el presidente Donald Trump tras la recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth. De acuerdo con France24, esta modalidad busca dar una señal pública sobre la gravedad de los delitos cometidos. Además, es una de las formas de pena de muerte permitidas actualmente por la legislación militar y federal en Estados Unidos, implementada ante las dificultades para obtener drogas para la inyección letal.

¿Qué es el recurso de habeas corpus en casos de ejecución militar en Estados Unidos?

El recurso de habeas corpus es un mecanismo legal que permite revisar la legalidad de la detención o condena de una persona ante un tribunal civil. Según la explicación de Eugene R. Fidell, citado por France24, este recurso podría ser usado por Hasan para intentar aplazar la ejecución, dado que permite cuestionar si el encarcelamiento o el proceso judicial respetaron derechos fundamentales del condenado.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.