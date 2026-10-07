Por: Caracol TV

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Estados Unidos vive un momento de especial relevancia en su historia judicial militar, luego de que el presidente Donald Trump autorizara la ejecución de Nidal Malik Hassan, exoficial y psiquiatra militar de 56 años. Según Noticias Caracol, Hassan fue hallado culpable de perpetrar un atentado armado en la base militar de Fort Hood, en Texas, en 2009, hecho en el que murieron 13 personas y otras 32 resultaron heridas. El militar, señalado como yihadista, recibió la condena a muerte por parte de un jurado militar en 2013. Sin embargo, esta decisión permaneció en suspenso mientras avanzaban los recursos de apelación.

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La resolución presidencial marca una diferencia significativa: por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se aplicará la pena de muerte mediante pelotón de fusilamiento en las fuerzas armadas estadounidenses. La última vez que el ejército empleó este método fue el 31 de enero de 1945, cuando el soldado Eddie Slovik fue ejecutado en Francia tras ser condenado por deserción. De acuerdo con el registro, durante esa guerra más de 21.000 soldados estadounidenses fueron acusados de deserción; 49 recibieron inicialmente la pena de muerte, pero solo se ejecutó la de Slovik. Su castigo fue excepcional y el procedimiento siguió el protocolo habitual: de los doce integrantes del pelotón, once dispararon munición real y uno una carga de fogueo, para amortiguar la conciencia del grupo respecto a quién había matado al condenado. Según Noticias Caracol, a pesar de que varios de los disparos fueron letales, Slovik no falleció de inmediato, tema que volvió aún más controvertido su deceso.

Es importante señalar que el último ajuste de cuentas por justicia castrense antes de este nuevo caso ocurrió en 1961, año en que el soldado John Bennet fue ahorcado, aunque no por pelotón. El Código Uniforme de Justicia Militar sigue previendo la pena de muerte por deserción en tiempos de guerra. La ejecución de Slovik, en su momento, se mantuvo bajo reserva y no fue usada de forma ejemplarizante. Ahora, con el caso de Hassan, se retoman procedimientos y símbolos que en Estados Unidos no se veían desde hacía más de ocho décadas.

Según declaraciones del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la nueva orden busca justicia ante los hechos ocurridos en Fort Hood y, en cumplimiento del protocolo, la ejecución debe concretarse en un plazo de 60 a 150 días desde la aprobación presidencial. Será el secretario del Ejército quien decida la fecha y el lugar específicos donde se cumplirá el castigo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Nidal Malik Hassan fue condenado a muerte en el sistema militar de Estados Unidos?

Nidal Malik Hassan fue condenado a la pena capital por un jurado militar tras ser hallado culpable de abrir fuego en la base militar de Fort Hood en Texas, donde murieron 13 personas y 32 más resultaron heridas en 2009. De acuerdo con Noticias Caracol, Hassan actuó como yihadista y su juicio derivó en la sanción más severa del sistema de justicia castrense estadounidense, que en situaciones de extremo gravedad mantiene la posibilidad de la pena de muerte.

¿Cuándo fue la última vez que un pelotón de fusilamiento ejecutó a un militar en Estados Unidos?

La última ejecución por pelotón de fusilamiento en el ámbito militar estadounidense ocurrió el 31 de enero de 1945, cuando el soldado Eddie Slovik fue fusilado en Francia tras ser declarado culpable de deserción durante la Segunda Guerra Mundial, según reporta Noticias Caracol. Desde entonces, este método no se había utilizado en las fuerzas armadas de Estados Unidos y su aplicación en el caso de Hassan significará la reactivación de una práctica desaparecida por más de ocho décadas en el ámbito castrense.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.