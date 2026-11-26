Un avión de carga de FedEx se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, durante la noche de este miércoles 25 de noviembre, obligando a suspender temporalmente los despegues y a restringir la llegada de vuelos sin que se reportaran personas heridas ni traslados médicos. De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave involucrada fue un McDonnell Douglas MD-11 que cubría el vuelo 910 y no logró detenerse tras tocar tierra, quedando muy cerca del perímetro aeroportuario y de una carretera aledaña, según mostraron videos difundidos en redes sociales.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) activó una suspensión en tierra desde las 20:16, hora local, prevista inicialmente hasta las 21:45 —con una probabilidad de entre el 30 % y el 60 % de extenderse, según un aviso citado por CBS Miami—, lo que afectó vuelos con destino a Miami procedentes de centros regionales de control aéreo en Miami, Jacksonville, Atlanta, Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis. Por su parte, la terminal aérea precisó que la salida de pista ocurrió en la pista 26R alrededor de las 8:40 p. m. y que todas las pistas permanecieron cerradas, con excepción de la 9R, mientras se atendía la contingencia.

Al sitio acudieron unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, agentes de la Oficina del Sheriff y personal del Departamento de Aviación para asegurar el área y verificar la condición de la tripulación, confirmando la ausencia de lesionados. Ante las posibles demoras en los itinerarios, la agencia federal pidió a los viajeros verificar el estado de sus trayectos directamente con las aerolíneas mientras los equipos técnicos adelantaban el retiro del aparato.

Cerca de cuarenta minutos después del incidente, la autoridad aeronáutica anunció la próxima normalización de las actividades aéreas en la terminal de Florida tras avanzar en la atención en pista. “Los vuelos se reanudarán en breve en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que el vuelo 910 de FedEx se saliera de la pista tras aterrizar”, informó la FAA al confirmar el restablecimiento gradual de la operación.

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