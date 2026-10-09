Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia abrió la jornada de este viernes, 9 de octubre, con una cotización de $3.212, ubicándose ligeramente por debajo del cierre de ayer ($3.217,20) y de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es de $3.218,75.

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La apertura a la baja responde a un entorno global de mayor apetito por riesgo y menor presión cambiaria, favorecido por una pausa en el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el repunte de los futuros de Wall Street y una corrección en los precios del petróleo tras señales de desescalada entre Washington y Teherán.

(Vea también: Cómo funciona la tasa de cambio en Colombia y cuál es su impacto en el valor del peso frente al dólar)

¿Por qué el dólar en Colombia está cayendo otra vez?

Analistas de JP Tactical Trading y Credicorp Capital señalan que el sentimiento internacional encontró alivio luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, descartara un ataque militar contra Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre.

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A su vez, el mandatario mencionó avances diplomáticos con el país de Medio Oriente, lo que moderó los precios del crudo hacia los US$102,87 en el barril Brent y los US$90,58 en el WTI.

Paralelamente, el índice DXY se estabiliza en torno a las 102,31 unidades, mientras los mercados bursátiles descuentan menores tensiones y el sector tecnológico lidera los avances tras asimilar los datos vinculados a la industria de inteligencia artificial.

El precio del dólar en Colombia registra una nueva jornada de caídas y se acerca de nuevo al piso de $3.100.

En América Latina las divisas presentan un comportamiento mixto: el real brasileño se deprecia tras conocerse una inflación anual de 4,58 % en Brasil, el peso chileno retrocede y el peso mexicano preserva su sesgo alcista.

En el panorama local, los operadores continúan monitoreando la confirmación oficial del fenómeno de El Niño por parte de las autoridades meteorológicas en el país, además de evaluar el impacto macroeconómico del reciente dato de inflación de septiembre (que fue de 6,29 % anual y 0,37 % mensual).

Desde la perspectiva del dólar, los analistas mencionados señalan que el mercado presenta un rango intradiario de negociación estimado entre $3.174 y $3.258, con un pivote clave en $3.225.

Si bien las coberturas de muy corto plazo encuentran una franja de compra habitual entre $3.200 y $3.220, sus modelos advierten que, si durante la sesión se consolida una mayor presión vendedora, se mantendrá un monitoreo riguroso sobre la zona de los $3.130.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.