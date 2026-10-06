Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia sigue a la baja. Durante el comienzo de la jornada de este martes 6 de octubre, la divisa abrió en $3.176, es decir, $14 menos frente al cierre del lunes. Por el momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense se ubica en $3.172, mientras que el máximo llegó a $3.180.

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Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia se ubica en $3.175, es decir, $34 menos frente a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

Los analistas están a la espera del dato de inflación que se dará a conocer este miércoles 7 de octubre y para el cual se prevé una estabilización de la variación anual.

(Vea también: Sorpresa con billetes de 20, 50 y 100.000 pesos en Colombia: lo que está pasando preocupa)

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Además, un informe de JP Tactical muestra que Colombia podría reducir de manera significativa el costo de su endeudamiento externo si concreta un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional.

“Una Línea de Precaución y Liquidez podría ofrecer una tasa cercana al 3,7 % anual, frente al 6,6 % que actualmente exigiría el mercado para emisiones con plazos similares. Esto representa un ahorro de hasta 290 puntos básicos”, señala el informe.

Desde JP Tactical añaden que la alternativa cobra relevancia “en medio de una situación fiscal exigente, con una deuda neta del Gobierno central cercana al 56 % del PIB y elevados déficits proyectados, por lo que el acceso al FMI podría ayudar a diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la presión sobre el costo de la deuda pública”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.