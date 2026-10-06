El uso del efectivo continúa perdiendo participación en Colombia. De acuerdo con los datos citados por Portafolio a partir de información del Banco de la República, la preferencia por este medio de pago pasó del 91 % en 2012 al 66 % en 2026, lo que representa una reducción de 25 puntos porcentuales en 13 años.

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El comportamiento también fue analizado por Asobancaria mediante un indicador construido a partir de registros administrativos de transacciones en efectivo. La herramienta permite observar la demanda de dinero físico en los departamentos y regiones del país y, según el gremio, cuenta con información desde el primer trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2026.

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Los datos muestran diferencias importantes entre las regiones. Los niveles más altos de demanda de efectivo se concentran en zonas del Eje Cafetero, la Amazonía y la región Insular, con Quindío, Risaralda, Vaupés, Amazonas, Guainía y San Andrés entre los territorios que presentan mayores registros. Asobancaria relaciona este comportamiento con factores como el comercio minorista, las actividades agrícolas, la menor infraestructura financiera digital y las dinámicas comerciales fronterizas.

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Sin embargo, el principal cambio aparece al revisar la evolución del indicador. Entre el primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2025, los niveles mostraron relativa estabilidad, pero a partir del segundo trimestre de 2025 se registró una caída en las distintas regiones. El indicador nacional pasó de cerca del 23 % en ese periodo a aproximadamente 17 % en el cuarto trimestre de 2025, una reducción de alrededor de seis puntos porcentuales en dos trimestres.

Para Asobancaria, la coincidencia temporal de esta disminución con el despliegue de los pagos inmediatos es un elemento relevante. El gremio señala que la caída comenzó durante la etapa de anuncios, registro de llaves y puesta en marcha del sistema, antes de la entrada oficial de Bre-B. La región Insular tuvo una de las mayores reducciones, mientras que Amazonía, Andina, Caribe y Pacífica terminaron 2025 en niveles cercanos entre sí y mantuvieron una tendencia similar durante los dos primeros trimestres de 2026.

El comportamiento también se refleja en la encuesta del Banco de la República sobre el instrumento de pago preferido por los colombianos. Allí, la preferencia por el efectivo medida por número de operaciones cayó del 91 % en 2012 al 66 % en 2026. La diferencia entre este indicador y el elaborado por Asobancaria responde a las metodologías utilizadas, pero ambos permiten observar una menor participación del efectivo en las transacciones.

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Con estos resultados, el sistema financiero cuenta con una herramienta para seguir de cerca cómo cambia el uso del dinero físico en Colombia y las diferencias entre regiones. Los datos del segundo trimestre de 2026 muestran que la reducción se mantiene después del fuerte descenso observado desde mediados de 2025, en un periodo marcado por la expansión de los pagos inmediatos y la digitalización de las transacciones.

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