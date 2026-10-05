Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El debate sobre el salario mínimo para 2027 en Colombia empieza a tomar fuerza, aunque todavía no existe una cifra definida. El Gobierno de Abelardo de la Espriella estableció desde el inicio de las conversaciones una condición fundamental: antes de decidir cualquier incremento en el sueldo mínimo, será indispensable escuchar las propuestas de trabajadores y empresarios y basar el resultado en argumentos técnicos y jurídicos. Esta directriz marca el tono de lo que será un proceso participativo y sustentado en criterios sólidos.

Sigue a PULZO en Discover

Para dar el primer paso en este proceso, se convocó una reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Este es un espacio clave en el que concurren representantes del Gobierno Nacional, miembros de las centrales sindicales y delegados de los gremios empresariales. Allí se empezó a discutir no solo el potencial aumento, sino también otros asuntos laborales de importancia, como el trabajo en plataformas digitales, las condiciones del empleo doméstico, la tercerización, la negociación colectiva y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación en los lugares de trabajo. Así lo consignó El Nuevo Día en su cobertura reciente.

De acuerdo con la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, la intención del Ejecutivo es sintetizada en la frase "escuchar antes de decidir". El Gobierno enfatiza que el diálogo previo permitirá identificar las inquietudes y particularidades de cada sector, buscando que la futura determinación esté respaldada por un estudio cuidadoso de las propuestas y de sus posibles impactos. Para avanzar, se propuso desarrollar mesas técnicas y jurídicas que analicen con profundidad las diferentes posiciones y los efectos que tendrían en el contexto laboral y económico.

En este escenario de concertación hicieron presencia organizaciones empresariales como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional, junto a voceros de las principales centrales sindicales: la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), además de delegados de confederaciones de pensionados.

Por el momento, la cifra definitiva del salario mínimo para 2027 permanecen en discusión y serán el resultado del diálogo tripartito, considerando variables como la inflación, la productividad y el comportamiento de la economía. El proceso apenas inicia y el compromiso principal del Gobierno será mantener abiertas las puertas al diálogo antes de definir el nuevo valor.

¿Cuándo se definirá el salario mínimo en Colombia para 2027?

Por ahora no existe una fecha exacta para la definición del salario mínimo en 2027. Las conversaciones y negociaciones apenas empiezan, según la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El monto final dependerá del avance de las mesas técnicas y jurídicas y del consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos.

¿Quiénes participan en la discusión del salario mínimo en Colombia?

En la discusión sobre el salario mínimo participan representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores, a través de gremios y centrales sindicales. En particular, organizaciones como ANDI, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco, el Consejo Gremial Nacional y centrales como CGT, CTC y CUT tienen voz en el proceso, además de delegados de las confederaciones de pensionados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.