Un billete de 50.000 pesos que circuló en Colombia hace más de dos décadas está llamando la atención de los coleccionistas, pues una pieza con características particulares está siendo ofrecida por 730.000 pesos, es decir, por un valor muy superior a su denominación original. La diferencia de precio está relacionada principalmente con su número de serie y la fecha en la que fue emitido.

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La pieza corresponde al billete de 50.000 pesos de la primera emisión de esta denominación, que comenzó a circular en Colombia a finales del año 2000 que se encuentra disponible en la página de Colecciones El Dorado. En el ejemplar de la imagen aparece la fecha 23 de julio de 2001 y la firma de Miguel Urrutia Montoya, quien se desempeñaba en ese momento como gerente general del Banco de la República.

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Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención es su número de serie: 00000290. Se trata de una numeración particularmente baja, pues apenas contiene los tres dígitos finales después de una larga secuencia de ceros. Este tipo de seriales puede despertar el interés de los aficionados a la numismática debido a que corresponden a ejemplares producidos en las primeras tiradas.

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Los billetes con números de serie excepcionalmente bajos pueden alcanzar precios superiores a su valor facial cuando encuentran compradores interesados en este tipo de piezas. Para los coleccionistas, características como una numeración cercana al inicio de la producción pueden hacer que un ejemplar resulte más atractivo, aunque el precio final depende de factores como la demanda, el estado de conservación y la autenticidad.

En este caso, la publicación comercial muestra el billete con un precio de 730.000 pesos, lo que significa que se está ofreciendo por más de 14 veces su denominación de 50.000 pesos. No obstante, es importante aclarar que este precio corresponde al valor solicitado por el vendedor y no necesariamente significa que todos los billetes con el mismo serial o características tengan ese valor en el mercado.

Además del serial, la antigüedad de la pieza juega un papel importante. El billete pertenece a los primeros años de circulación de los 50.000 pesos y lleva una fecha de emisión de 2001, cuando esta denominación era relativamente nueva en Colombia. En el anverso aparece el escritor Jorge Isaacs, mientras que en el reverso se encuentra una representación relacionada con el Valle del Cauca y la obra María.

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Por eso, tener un antiguo billete de 50.000 pesos no significa automáticamente que valga 730.000 pesos. En este tipo de piezas, los coleccionistas suelen revisar cuidadosamente el número de serie, la fecha, el estado de conservación, posibles errores de impresión y otros elementos que puedan hacer excepcional al ejemplar. En el caso de este billete, la combinación de una emisión de 2001 y el inusual serial 00000290 es la característica que explica el interés detrás del precio publicado.

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