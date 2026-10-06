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La tasa de cambio nominal es un punto de referencia clave para la economía colombiana, ya que refleja el valor de la moneda local, el peso, frente a monedas extranjeras, especialmente el dólar estadounidense. Este indicador es de vital importancia, pues el dólar se utiliza mayoritariamente en la mayoría de transacciones comerciales, de inversión y de financiamiento internacional vinculadas a Colombia, de acuerdo con la información disponible.

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En términos prácticos y cotidianos, la tasa de cambio nominal indica cuántos pesos colombianos es necesario entregar para obtener un solo dólar. Esto afecta tanto a consumidores individuales como a empresas, pues influye directamente en los precios de productos importados, bienes de consumo, servicios financieros y compromisos de deuda en moneda extranjera.

Los cambios en la tasa de cambio nominal pueden producir dos fenómenos económicos de peso: la depreciación y la apreciación del peso colombiano. Cuando la tasa se incrementa, se observa una depreciación: el peso pierde valor ante el dólar, lo que implica que se deben entregar más pesos para obtener la misma cantidad de dólares. Esto encarece el costo de importar productos o servicios, haciendo que la economía enfrente precios más elevados en productos extranjeros. Por contraste, cuando la tasa de cambio nominal disminuye, el peso se aprecia: se requieren menos pesos para adquirir un dólar. Ello facilita el acceso a bienes importados, aunque puede restar atractivo y competitividad a los productos colombianos en mercados internacionales.

Para medir de manera oficial y transparente estas fluctuaciones, en Colombia se usa la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Según la información consultada, la TRM es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas en el mercado por entidades autorizadas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia. Es fundamental que las operaciones consideradas para la TRM se liquiden el mismo día en que se pactan, para garantizar precisión y transparencia en el cálculo.

Según los datos más recientes, la tasa representativa del mercado sitúa el dólar en 3.209,78 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la tasa de cambio nominal la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal impacta en varios frentes: cuando aumenta, encarece los productos importados y puede contribuir a la inflación, pues se debe pagar más en pesos por el mismo producto extranjero. Cuando disminuye, facilita la importación, pero puede complicar las exportaciones al hacer los productos nacionales menos competitivos en el exterior.

¿Qué significa la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que promedia las tasas reales de compra y venta de dólares entre entidades vigiladas en Colombia. Se utiliza como referencia diaria tanto para operaciones comerciales como para decisiones financieras, asegurando un parámetro común en el sistema económico nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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