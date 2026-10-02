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La tasa de cambio nominal representa un pilar central dentro de la economía colombiana, debido a que fija el valor del peso en comparación con monedas extranjeras, especialmente el dólar estadounidense. De acuerdo con la información proporcionada, esta tasa permite saber exactamente cuántos pesos colombianos se requieren para comprar un dólar. Esta referencia resulta fundamental, ya que el dólar es la moneda más utilizada a nivel internacional para transacciones comerciales, inversiones y financiamiento externo, lo que convierte a esta cifra en un reflejo directo de la conectividad financiera de Colombia con el resto del mundo.

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Las variaciones que se presentan en la tasa de cambio nominal generan efectos inmediatos y palpables en la economía nacional a través de los procesos de depreciación y apreciación del peso. Si la tasa se incrementa, se habla de una depreciación de la moneda colombiana, lo que implica que ahora es necesario entregar una mayor cantidad de pesos por cada dólar. Según lo señalado en la información, esta situación encarece las importaciones, ya que los productos provenientes del extranjero resultan más costosos para los consumidores y para las empresas nacionales. Por el contrario, si la tasa disminuye, esto se conoce como apreciación del peso. En este escenario, la moneda nacional gana capacidad de compra frente al dólar, pues menos pesos alcanzan para adquirir una unidad de la divisa extranjera. Esto facilita la importación, abaratando productos internacionales, aunque también resta competitividad a los exportadores colombianos.

Para medir de manera oficial las fluctuaciones de la moneda frente al dólar, el sistema financiero emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, conocida como TRM. Esta tasa, según lo descrito, resulta del cálculo promediado de las cotizaciones de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas con moneda legal colombiana, siempre que ambas monedas se intercambien efectivamente el mismo día de la negociación. Las entidades que participan en este mercado incluyen bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, entre otras señaladas en la fuente.

De acuerdo con la cifra más reciente presentada, la TRM indica que un dólar equivale a 3.349,63 pesos colombianos.

¿Qué impacto tiene la variación de la tasa de cambio nominal en la economía colombiana?

Las fluctuaciones de la tasa de cambio nominal afectan los precios de importación y exportación, influyendo en la competitividad de los productos colombianos y en el costo de los bienes extranjeros, tal como lo destaca la información consultada. Esto repercute en el poder adquisitivo y en la balanza comercial del país.

¿Qué es la TRM y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, es el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso colombiano, realizadas por múltiples entidades. Solo se contabilizan las negociaciones cuyo cumplimiento de ambas monedas se acuerde para el mismo día, según la fuente revisada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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