Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Secretaría de Hacienda del Tolima entregó ante la Asamblea Departamental su informe fiscal y financiero con corte al 31 de agosto de 2026, reflejando datos alentadores sobre el crecimiento en el recaudo y un comportamiento positivo de las principales rentas del departamento, según reportó la entidad. En este documento, se destaca que el presupuesto definitivo de ingresos del Tolima ascendió a $2,146 billones, de los cuales, hasta agosto, se habían recaudado $1,452 billones, lo que representa una ejecución del 68%. Este resultado equivale a un aumento del 19% frente al mismo periodo de 2025, demostrando así una tendencia de consolidación en la gestión financiera departamental.

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El informe presentado resalta, además, el desempeño del impuesto de vehículos automotores. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este tributo alcanzó el 100% del recaudo proyectado para la vigencia, permitiendo así disponer de más recursos para inversiones dentro del Tolima. Este logro se atribuye, en parte, a las medidas implementadas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, como los beneficios establecidos mediante ordenanzas departamentales para quienes tenían deudas relacionadas con el impuesto vehicular. Carol Andrea Páramo García, secretaria de Hacienda del Tolima, agradeció públicamente a los contribuyentes que se pusieron al día con sus pagos y enfatizó el impacto positivo que estos recursos tienen sobre las finanzas del territorio.

El análisis de la Secretaría de Hacienda va más allá del impuesto vehicular, detallando los resultados de otras fuentes de ingresos. Los ingresos tributarios alcanzaron $306.959 millones con una ejecución del 75%, y los ingresos no tributarios sumaron $937.069 millones con una ejecución del 70%. Los recursos de capital reportados llegaron a $214.095 millones, alcanzando una ejecución del 53%. Dentro de las rentas con crecimiento sobresalen las estampillas, que mostraron un aumento del 11%; la tasa prodeporte y recreación, que subió en un 33%, y los impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, con un alza del 26%. Asimismo, los ingresos no tributarios mostraron un incremento del 13% frente a agosto de 2025, impulsados por transferencias corrientes, multas, sanciones, intereses de mora y contribuciones.

La Secretaría reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el recaudo y monitorear la situación financiera con el objetivo de garantizar recursos que permitan inversión y cumplimiento de metas de desarrollo en el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el crecimiento del recaudo tributario en Tolima hasta agosto de 2026?

Hasta el 31 de agosto de 2026, el Tolima reportó un aumento del 19% en el recaudo tributario frente al mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Hacienda ante la Asamblea Departamental.

¿Qué estrategias implementó la Secretaría de Hacienda del Tolima para mejorar el recaudo del impuesto vehicular?

La Secretaría de Hacienda del Tolima aplicó estrategias como beneficios establecidos mediante ordenanzas departamentales, dirigidos especialmente a los contribuyentes con deudas del impuesto de vehículos, lo que permitió alcanzar el 100% del recaudo proyectado para la vigencia, según reportó la propia entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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