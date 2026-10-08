Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una organización criminal compuesta por 10 personas fue capturada por orden judicial después de ser señalada de suplantar a miembros de la Policía Nacional para instalar falsos puestos de control y cometer robos de mercancía en importantes corredores viales. De acuerdo con información divulgada por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a través de un comunicado oficial, la estructura operaba en vías que conectan el departamento del Tolima con Bogotá. Los ahora detenidos, según las autoridades, simulaban ser policías mediante el uso de uniformes similares a los oficiales, armas de fuego y dispositivos de comunicación, lo que les permitía interceptar vehículos de carga y detenerlos bajo la apariencia de controles legítimos.

Sigue a PULZO en Discover

La investigación detalló que la organización habría participado en al menos seis hechos delictivos cometidos durante 2025 y 2026, causando un impacto económico estimado en cerca de COP 1.386 millones. Según los datos oficiales, estos delincuentes seleccionaban especialmente a transportadores que movilizaban productos perecederos, como alimentos de origen animal y hortalizas, para apropiarse de la mercancía. El modo de operación afectó directamente tanto a los conductores como a las empresas responsables de la cadena logística nacional, dado que la pérdida de los productos representó afectaciones tanto económicas como en la prestación del servicio.

La captura de los integrantes de esta organización se concretó en la denominada operación Escudo Central, una acción coordinada que permitió realizar registros y allanamientos en la ciudad de Bogotá y varios municipios del Tolima, incluyendo Coello, Espinal, Guamo y Saldaña. La información fue confirmada a El Espectador por fuentes oficiales. Dentro de las personas aprehendidas figura un menor de edad, quien también habría participado en los hechos investigados.

Como resultado de la operación, se logró la incautación de un arma de fuego, dos radios de comunicación y siete dispositivos móviles, elementos que eran empleados para coordinar las actividades ilícitas. Además, las autoridades recuperaron vehículos de carga y autopartes, así como mercancías robadas, las cuales forman parte del material probatorio en los procesos judiciales que ahora enfrentan los capturados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la organización que fingía ser policía para robar mercancía?

De acuerdo con el comunicado de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, los integrantes de la organización se hacían pasar por policías utilizando uniformes y equipos similares a los oficiales para instalar falsos puestos de control en las vías entre Tolima y Bogotá. Así detenían vehículos, especialmente aquellos que transportaban productos perecederos, y robaban la mercancía bajo la apariencia de autoridad legítima.

¿Cuáles fueron los resultados de la operación Escudo Central en Bogotá y Tolima?

Según lo reportado por la Policía Nacional y confirmado por El Espectador, la operación Escudo Central permitió la captura de 10 personas, incluido un menor de edad. En los registros y allanamientos realizados en Bogotá y municipios del Tolima se incautaron un arma de fuego, radios de comunicación y dispositivos móviles; además, se recuperaron vehículos de carga, autopartes y mercancía robada vinculada con los delitos investigados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.