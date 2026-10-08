Por: El Espectador

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La articulación de 33 eventos de hurto cometidos contra establecimientos de comercio fue la clave que permitió a las autoridades identificar y desmantelar al grupo criminal conocido como ‘Cizallas’. De acuerdo con la Fiscalía, este grupo habría ejecutado una cadena de robos entre abril de 2025 y mayo de 2026, afectando locales ubicados en las localidades de Engativá, Suba, Antonio Nariño y Chapinero, en Bogotá, además de Madrid, Cundinamarca. El reporte oficial señala que las pérdidas totales asociadas a estos hechos superarían los 670 millones de pesos colombianos (COP).

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La investigación tomó un giro relevante cuando los diferentes casos, inicialmente abordados por separado, fueron relacionados gracias al análisis minucioso de patrones comunes en la forma de actuar de los sospechosos y en los roles que desempeñaba cada uno dentro de la estructura delincuencial. Según la Fiscalía, los miembros de la banda ‘Cizallas’ seguían un método casi idéntico en cada hurto: ingresaban a los comercios, intimidaban a los empleados utilizando armas cortopunzantes, luego los amarraban y encerraban en bodegas. Posteriormente, se apoderaban del dinero contenido en las cajas registradoras y sustraían productos como licores, vapeadores, cigarrillos y bebidas energizantes.

Un elemento clave para la vinculación de estos casos fue la utilización de una cizalla, herramienta empleada para romper los candados de las vitrinas y facilitar el acceso a la mercancía. La Fiscalía detalló que, luego de los hurtos, los productos robados eran transportados hasta un inmueble localizado en el barrio Garcés Navas, Engativá, donde se almacenaban antes de ser comercializados ilícitamente en bares y otros establecimientos.

La operación concluyó con la captura por orden judicial de seis personas, identificadas como Camilo Vidal Chavarro, alias ‘Gordo’; Ronald Guillermo Ramírez Chavarro, alias ‘Cachetes’; José Alberth Espinosa González, alias ‘Cejas’; Leonel Vidal Perea, alias ‘Cucho’; Paula Jessenya López Gómez, alias ‘Flaca’; y Jhon Fredy Garnica Vergara, alias ‘Zarco’. De acuerdo con la investigación, alias ‘Gordo’ sería quien coordinaba las actividades ilegales, mientras que el resto participaba directamente en los robos.

En los procedimientos de captura se incautaron tres vehículos, 35 botellas de licor, 339 cajas de cigarrillos, marihuana, bazuco, dinero en efectivo, una cizalla y diversas prendas de vestir. Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado; cuatro aceptaron los cargos y cinco fueron enviados a prisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda delincuencial ‘Cizallas’ en Bogotá y Cundinamarca?

De acuerdo con la Fiscalía, ‘Cizallas’ ingresaba a los establecimientos de comercio, amedrentaba a los empleados con armas cortopunzantes, los inmovilizaba y los encerraba en bodegas. Usaban una cizalla para forzar vitrinas y tomaban tanto dinero como diversos productos, que almacenaban en un inmueble para luego vender en bares y otros lugares.

¿Qué significa hurto calificado y agravado en el contexto de este caso?

Hurto calificado y agravado es un delito en el que el robo se ejecuta con circunstancias que aumentan su gravedad, como el uso de armas o la intimidación violenta, como ocurrió en estos casos según la imputación hecha por la Fiscalía a los miembros de la banda ‘Cizallas’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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