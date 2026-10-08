Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que ayude a combatir el arrojo indebido de basura y escombros en los espacios públicos, registrando y reportando estos actos ante los organismos competentes. De acuerdo con la información publicada por la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, si usted presencia a personas o vehículos tirando residuos, la recomendación es documentar la situación de manera adecuada y comunicarlo a las autoridades mediante los canales dispuestos para ello.

Sigue a PULZO en Discover

Para realizar estos reportes, Bogotá dispone de la Línea 195, opción 8. Allí, la comunidad puede informar sobre infracciones relacionadas con el lanzamiento de residuos o escombros en el espacio público. Según la misma fuente, estos reportes son clave para reforzar las acciones de control y seguimiento en la ciudad, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida y proteger el ambiente urbano de Bogotá.

Si desea conocer los horarios de recolección o las mejores formas de desechar escombros, puede consultar canales alternativos como la Línea 195, el servicio de WhatsApp Chatico en el 316 023 1524 y la Línea 110, dedicada específicamente a la recolección de residuos voluminosos como muebles o tejas. También la Línea 195 (opción 8) es útil para denunciar el arrojo ilegal de basura.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) hace especial énfasis en priorizar la seguridad personal en estas situaciones. La UAESP aconseja no confrontar a quienes cometen estos actos ni exponerse a situaciones de riesgo. En cambio, recomienda grabar desde un lugar seguro—resaltando la importancia de registrar de manera clara la acción, el vehículo, la placa y el sitio donde ocurre el incidente—para luego hacer el reporte a la Línea 195, opción 8. Tener una evidencia precisa permite identificar a los responsables y facilita la toma de medidas por parte de las autoridades.

Dejar residuos o basura en la vía pública está entre los llamados ‘10 No Negociables’ de Bogotá, siendo una acción no permitida por el impacto que tiene sobre la ciudad. Si usted tiene objetos voluminosos para desechar, como muebles o escombros, la sugerencia de las autoridades es programar su recolección por la Línea 110, evitando así la creación de puntos críticos y contribuyendo al cuidado del entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar a una persona que arroja basura o escombros en la calle en Bogotá?

Para denunciar a una persona o vehículo que abandona basura o escombros en la vía pública de Bogotá, debe comunicarse con la Línea 195, opción 8. Se recomienda recolectar evidencia grabando la acción desde un lugar seguro y procurando obtener detalles visibles sobre la placa, ubicación y momento del hecho, para facilitar la identificación y el proceso de seguimiento por parte de las autoridades.

¿Qué canales tiene Bogotá para desechar muebles, tejas o residuos voluminosos correctamente?

En Bogotá, puede programar la recolección de artículos voluminosos como muebles, tejas o escombros comunicándose con la Línea 110. Esta vía está habilitada especialmente para evitar el abandono inadecuado de estos residuos y así proteger los espacios urbanos, siguiendo las directrices establecidas por las autoridades y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z