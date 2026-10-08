Por: Portal Bogotá

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La obra ‘Profundo’ es la nueva apuesta del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presentada en el marco de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca acercar a los públicos infantiles y sus cuidadores al mundo de las artes escénicas. Esta propuesta está diseñada especialmente para niñas y niños de 0 a 5 años, quienes junto a sus adultos responsables, podrán sumergirse en una historia de exploración por los fondos del océano. De acuerdo con Idartes, la función tendrá lugar el domingo 25 de octubre de 2026, a las 11:30 de la mañana, en el auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia. La entrada será libre hasta completar aforo, lo que permite la participación de todas las familias interesadas en vivir una experiencia cultural y educativa.

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En ‘Profundo’, la experiencia escénica se potencia a través de la interacción entre juegos, canciones y escenas que invitan a los asistentes a descubrir criaturas marinas, paisajes submarinos y emociones intensas. Cuatro artistas se encargan de dar vida a un universo marino animando personajes, objetos y sonidos, lo que facilita la conexión de los más pequeños con el relato. La historia sigue a Abby, una pequeña pez, quien, acompañada de sus amigos marinos y el abuelo Barau —el sabio guía del grupo—, emprende un viaje en el que se enfrenta a una despedida importante. Este recorrido no solo es una aventura física, sino también un viaje por las emociones asociadas a la pérdida y el recuerdo; la metáfora del océano sirve como escenario para que los niños exploren sentimientos complejos de una manera sensible y lúdica.

Según Idartes, existen recomendaciones claves para los asistentes: cada niña o niño debe estar acompañado de un adulto responsable. Además, aquellos mayores de 6 años pueden asistir únicamente si hacen parte del grupo familiar de un niño de primera infancia. Por otra parte, no se permite el ingreso de mascotas, buscando cuidar el ambiente y la experiencia de todos los espectadores. El evento forma parte del impulso a la cultura y el arte en la capital, destacando el compromiso del Instituto Distrital de las Artes con la formación y el disfrute de la infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se presentará la obra de teatro ‘Profundo’ para niñas y niños en Bogotá?

La función de ‘Profundo’, dirigida a niñas y niños de 0 a 5 años y sus cuidadores, será el domingo 25 de octubre de 2026, a las 11:30 a. m., en el auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, con entrada libre hasta completar aforo, según información de Idartes.

¿Cuáles son las recomendaciones para asistir a la obra ‘Profundo’ del Idartes en el Museo Nacional?

De acuerdo con Idartes, la asistencia requiere que cada niña o niño esté acompañado por un adulto responsable; los niños mayores de 6 años solo pueden ingresar como familiares de un menor de primera infancia y no se permite el ingreso de mascotas al evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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