Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza hacia la consolidación de una ciudad más inteligente con la socialización del Acuerdo por una Ciudad Inteligente ante la comunidad académica, en un foro promovido por la Secretaría de Hacienda. Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, expuso ante directivas, docentes y estudiantes de la Universidad Externado de Colombia las ventajas y transformaciones que la ciudad vivirá con la implementación de este proyecto. De acuerdo con lo informado en el encuentro, la iniciativa busca modernizar los servicios urbanos, simplificar el sistema tributario y promover la participación de todos los sectores, en especial la academia, como veedores activos del proceso.

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David Leonardo Martínez, estudiante de economía, destacó la importancia de estos espacios de diálogo entre instituciones y estudiantes, asegurando que permiten entender cómo los aprendizajes teóricos pueden trasladarse a soluciones concretas para la ciudad. Así mismo, Joan Castillo, del cuerpo de regentes de los estudiantes de la Universidad de América, resaltó el papel central de la tecnología y el uso de energías limpias para preparar a Bogotá hacia los retos del futuro.

Durante la jornada, se aclararon temas esenciales del Acuerdo por una Ciudad Inteligente, identificando el rol de la academia en la vigilancia ciudadana, como lo señaló Ana María Cadena: "la academia tiene un papel muy importante y debe convertirse en un veedor de estas propuestas para hacernos ver elementos en los que debemos focalizar la atención". En el foro también participaron autoridades como el concejal Elkin Huertas, Olga Lucía González, directora del Departamento de Derecho Fiscal del Externado, y Juan Pablo Herrera, Decano de Economía, abordando aspectos como la destinación del recaudo, incentivos a la inversión y la simplificación tributaria.

Entre los principales puntos aprobados del Acuerdo, sobresale el alumbrado público inteligente, que implica un nuevo aporte ligado al predial para modernizar la infraestructura de iluminación, aunque los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, salvo casos con alta base gravable. También, se contemplan alivios para quienes tengan deudas con el Distrito, permitiendo un descuento del 60 % en intereses si pagan antes del 21 de diciembre de 2026. Por otro lado, se incluyen incentivos a empresas que inviertan y generen empleo, especialmente a las microempresas, las cuales tendrán un esquema progresivo en el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA) durante 10 años.

El Acuerdo reorganiza las tarifas del ICA, con reducciones para 275 actividades económicas y aumentos para 169. Algunos sectores, como restaurantes, hoteles y cooperativas, obtendrán beneficios, mientras que para el sector financiero y el comercio de vehículos habrá ajustes graduales en las tarifas. El comercio de alcohol y tabaco tendrá una tarifa especial, exceptuando bares y restaurantes.

De acuerdo con la información oficial, tras la aprobación del Concejo de Bogotá, el Acuerdo pasará a sanción del alcalde y muchas de sus disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Acuerdo por una Ciudad Inteligente en Bogotá?

El Acuerdo por una Ciudad Inteligente es una iniciativa aprobada por el Concejo de Bogotá que plantea la modernización tecnológica de servicios urbanos, la simplificación del sistema tributario y la introducción de incentivos para el desarrollo económico y la sostenibilidad. Se propone mejorar áreas como alumbrado público y facilitar el cumplimiento tributario, con la participación activa de sectores como la academia y empresas.

¿Cuándo comienzan a regir las nuevas medidas del Acuerdo por una Ciudad Inteligente en Bogotá?

Según información de la Secretaría Distrital de Hacienda, las nuevas medidas del Acuerdo por una Ciudad Inteligente comenzarán a aplicarse una vez sea sancionado y publicado por el alcalde, con varias disposiciones previstas para entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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