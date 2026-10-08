Por: El Espectador

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Las diferencias en el acceso y la prestación de servicios de salud en Bogotá son evidentes, especialmente si se examina la capacidad hospitalaria de la ciudad. Según datos recolectados por la concejala Diana Diago, del partido Centro Democrático, Bogotá registró durante 2025 un promedio de 7.423 camas hospitalarias habilitadas, de las cuales 6.607 estuvieron ocupadas, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 89 %. Este elevado nivel de ocupación revela la presión constante sobre el sistema de salud en la capital, a pesar de que existen distintos proyectos de infraestructura pendientes que buscarían ampliar la capacidad instalada.

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La información del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) indicó que, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025, la ciudad contaba con 8.912 camas de hospitalización general. De estas, 7.473 estaban destinadas a adultos y 1.439 a pacientes pediátricos, para una población cercana a los 7.937.898 habitantes. Estos datos permiten calcular una tasa de 112,27 camas por cada 100.000 habitantes, inferior al estándar internacional recomendado de 190 camas por cada 100.000 personas. A partir de este cálculo, la Secretaría de Salud de Bogotá estimó lo que denominó una "brecha técnica teórica de 6.170 camas", cifra que refleja la diferencia entre la situación actual y el estándar de referencia utilizado para la planeación de cobertura poblacional.

No obstante, la Secretaría de Salud subrayó que esta diferencia no significa un déficit operativo inmediato ni implica la necesidad obligatoria de una ampliación física equivalente del sistema hospitalario. Este matiz busca evitar interpretaciones alarmistas, aunque no ha impedido que se generen críticas sobre la gestión y distribución de los recursos, así como sobre los retrasos en la puesta en marcha de nuevos proyectos hospitalarios.

Otro aspecto relevante es la marcada concentración de camas en el sector privado: de las 8.912 camas reportadas, 6.403, es decir, el 71,85 %, pertenecen a instituciones privadas, mientras que solo el 28,15 % forman parte de la red pública. Esto ha sido motivo de cuestionamientos por parte de Diana Diago, quien destacó la disparidad y sostuvo que representa un desafío para el acceso equitativo a la salud en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la brecha de camas hospitalarias en Bogotá la atención en salud para la población?

La diferencia entre el número de camas disponibles y el estándar recomendado implica que la capacidad hospitalaria de la ciudad puede estar por debajo de las necesidades poblacionales, lo cual se refleja en la alta tasa de ocupación y podría dificultar el acceso oportuno a la atención en momentos de alta demanda o ante emergencias.

¿Qué significa una "brecha técnica teórica de camas" según la Secretaría de Salud de Bogotá?

Según la Secretaría de Salud, la "brecha técnica teórica de camas" es un indicador orientativo para la planeación poblacional, es decir, un cálculo que sirve para estimar el número de camas hospitalarias recomendado, pero que no implica necesariamente un déficit inmediato o la urgencia de construir nuevas infraestructuras de forma proporcional a esa cifra.

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