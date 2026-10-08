Por: El Espectador

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El Concejo de Bogotá ha convocado a un cabildo abierto para discutir la eventual implementación de la asistencia militar como un mecanismo de apoyo a la seguridad en la ciudad, hecho programado para el 7 de noviembre en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada desde las 9:00 a.m. Según El Espectador, este escenario ciudadano surge luego de que los promotores José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui lograran que la Registraduría Nacional certificara 37.056 firmas válidas, superando el umbral mínimo de apoyos requeridos para elevar la discusión al Concejo. Están convocados ciudadanos, concejales y funcionarios distritales, incluido el alcalde, Carlos Fernando Galán, quien está obligado a responder las inquietudes correspondientes.

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La asistencia militar, definida en el artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, es una medida temporal y excepcional mediante la cual las Fuerzas Militares apoyan a la Policía en situaciones de alteración grave del orden, peligro o emergencias donde la autoridad policial resulta insuficiente. Conforme a la normativa, la decisión de aplicar esta figura reside en el presidente de la República, previa solicitud del alcalde, y no puede ser ordenada directamente por el Concejo ni implica un despliegue inmediato del Ejército en las calles. El cabildo abierto busca principalmente escuchar opiniones, cuestionar a las autoridades y generar respuestas institucionales; no es una votación vinculante.

La iniciativa, inscrita en enero de 2026 bajo el comité “Apoyo por Apoyo”, alcanzó el número exigido de firmas tras una revisión exhaustiva de la Registraduría Nacional. Los hermanos Uscátegui han defendido la propuesta citando cifras de seguridad correspondientes entre enero y agosto de 2026: más de 73.000 hurtos a personas, cerca de 5.800 a comercios y 740 homicidios, además de la presencia de múltiples grupos delictivos. No obstante, quienes deseen intervenir en el cabildo deberán registrarse y entregar un resumen de su participación, siguiendo las reglas establecidas.

La administración distrital, en cabeza del secretario de Seguridad, César Restrepo, argumenta que la propuesta parte de un supuesto incorrecto, pues el Ejército ya colabora, junto a la Policía Metropolitana, en patrullajes y controles, según El Espectador. Restrepo sostiene que las funciones entre Policía y Fuerzas Militares son diferentes: la primera es responsable de la seguridad urbana, la segunda cumple un papel de apoyo. En su visión, las acciones deben dirigirse a reforzar la investigación judicial y ajustar el marco jurídico frente al hurto, más que a militarizar la ciudad. De acuerdo con Restrepo, los indicadores de homicidio muestran una tendencia a la baja y no se justifica una medida tan excepcional como la asistencia militar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué diferencia existe entre asistencia militar y militarización en Bogotá?

La asistencia militar implica un apoyo excepcional y temporal de las Fuerzas Militares a la Policía cuando esta no tiene capacidad suficiente para atender emergencias graves o alteraciones de seguridad, como lo establece el artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Por su parte, la militarización refiere al despliegue permanente y generalizado del Ejército en las calles, algo que no contempla el mecanismo en discusión.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el cabildo abierto sobre seguridad en Bogotá?

Para intervenir en el cabildo abierto, cualquier persona interesada debe inscribirse previamente ante la Secretaría General del Concejo, con una anticipación máxima de tres días antes del evento, y entregar un resumen escrito de su exposición, tal como detallan las reglas citadas en El Espectador.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: