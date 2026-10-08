Por: Portal Bogotá

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El evento Global Big Day, una de las jornadas internacionales más importantes de observación y registro de aves, tiene una cita especial en Bogotá con el apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Como parte del programa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la ciudad invita a la ciudadanía a sumarse a una experiencia de ciencia participativa en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (PAPCU). El recorrido, abierto al público y sin costo de entrada, tendrá lugar el sábado 10 de octubre de 2026, entre las 7:00 a. m. y las 11:00 a. m. De acuerdo con la información oficial del IDPC, la actividad consiste en monitorear y registrar aves endémicas (especies propias de la región) y migratorias, aprovechando la biodiversidad de los ecosistemas presentes en este parque del sur de Bogotá.

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El Global Big Day es un evento de ciencia ciudadana impulsado desde 2015 por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Bajo este formato, personas de diferentes partes del mundo participan simultáneamente para observar, identificar y registrar aves, contribuyendo al conocimiento científico y a la conservación de la avifauna. En este contexto, Colombia se ha distinguido durante los años de realización de la jornada por liderar el número de especies avistadas, reafirmando su estatus como una nación privilegiada en términos de diversidad de aves. Según los organizadores, los recorridos de monitoreo en el Parque Arqueológico de Usme cuentan con el apoyo técnico y ambiental del Jardín Botánico de Bogotá, entidad aliada en la siembra de más de 10.000 árboles, lo que ha permitido fortalecer los hábitats naturales para la observación de aves.

La invitación del IDPC destaca la importancia del parque como un escenario de patrimonio cultural y natural, al tiempo que promueve buenas prácticas para los asistentes. Se recomienda llevar ropa y calzado adecuados para un recorrido de dificultad media, bloqueador solar, suficiente agua y alimento para compartir. De este modo, Bogotá se suma nuevamente a la cruzada por la conciencia ambiental y la ciencia participativa, poniendo en valor su riqueza ecológica y el compromiso ciudadano con la preservación del entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Global Big Day y por qué es importante para Colombia?

El Global Big Day es una jornada anual de ciencia ciudadana impulsada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, donde personas de diversas partes del mundo observan y registran aves en sus regiones. Para Colombia, esta actividad tiene un significado especial, ya que el país ha liderado el número de especies registradas en las jornadas, destacando su inigualable biodiversidad y el papel fundamental de la participación ciudadana en la conservación de las aves.

¿Cómo participar en el recorrido de registro de aves en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme?

De acuerdo con la invitación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), cualquier persona interesada puede asistir al recorrido sin costo de entrada. La actividad se realiza el 10 de octubre de 2026, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., y es recomendable llevar ropa cómoda, protector solar, agua y algo de comida, ya que el recorrido es de dificultad media. La experiencia busca fomentar la observación y el registro de aves endémicas y migratorias en los ecosistemas enriquecidos por restauración ambiental en el parque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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