Por: Portal Bogotá

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El festival Rock al Parque, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad de Bogotá, celebrará su edición número 30 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar durante tres días: sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 13 de octubre de 2026. Este acontecimiento, de acuerdo con la información oficial de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', moviliza a miles de asistentes, razón por la cual las autoridades y organizadores han hecho hincapié en la importancia de llegar al parque, preferiblemente, usando el transporte público para facilitar el ingreso y evitar congestiones en el entorno del evento.

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TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, ha anunciado una operación extendida que busca atender la creciente demanda generada por el festival. Según la información publicada por TransMilenio y confirmada en la red social X, durante el festival, el sábado y el lunes estarán habilitadas cuatro estaciones troncales: 7 de agosto y Movistar Arena, localizadas en la troncal NQS, así como CAN – British Council y Salitre El Greco - Vive Claro en la troncal ElDorado. Para el domingo, la operación se limitará a dos estaciones sobre la NQS: 7 de agosto y Movistar Arena. Además, durante los tres días, el servicio TransMiZonal ofrecerá operación extendida en 17 rutas, cuyos paraderos estarán ubicados sobre la avenida carrera 68, lo que incrementa notablemente la cobertura y acceso para los asistentes.

Por otra parte, el parqueadero del Parque Metropolitano Simón Bolívar cuenta con una capacidad de 800 vehículos. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) precisó que el horario de funcionamiento de este espacio será de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. durante el festival. El uso del parqueadero tendrá un costo, por lo cual se recomienda consultar las tarifas en el mismo lugar antes de planear el viaje en vehículo particular. Sin embargo, las autoridades insisten en que la mejor alternativa es optar por el transporte público, dado el volumen de público esperado y la facilidad que representa para la movilidad colectiva.

Para información adicional sobre otras rutas o recomendaciones de movilidad durante estos días, se recomienda consultar las publicaciones oficiales de TransMilenio y el IDRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llegar en TransMilenio a Rock al Parque 2026?

Durante los días del festival, TransMilenio ofrece operación extendida en varias estaciones clave: el sábado y lunes estarán disponibles 7 de agosto y Movistar Arena, así como CAN – British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, mientras que el domingo solo funcionarán 7 de agosto y Movistar Arena. Además, 17 rutas de TransMiZonal operarán con paraderos en la avenida carrera 68 durante los tres días, facilitando el acceso desde distintas zonas de la ciudad.

¿Cuál es el horario y la capacidad del parqueadero en el Parque Simón Bolívar durante Rock al Parque?

El parqueadero del Parque Metropolitano Simón Bolívar tiene capacidad para 800 carros y estará abierto desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. los tres días de Rock al Parque. El uso de este espacio implica un costo, por lo que se aconseja consultar las tarifas directamente antes de ingresar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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