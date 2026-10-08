Las emergencias climáticas continúan cobrando factura en las principales arterias viales del centro del país. Durante las primeras horas de este jueves 8 de octubre, un fuerte aguacero registrado en la región desató momentos de alta tensión sobre el corredor que comunica a Bogotá con Girardot, específicamente en el kilómetro 41, en el sector conocido como la Vía Antigua, bajo la jurisdicción del municipio tolimense de Melgar. La fuerza de las precipitaciones provocó la caída repentina de un corpulento árbol que colapsó sobre la calzada, arrastrando a su paso el cableado de la red eléctrica y bloqueando de manera parcial el flujo vehicular en sentido hacia el sur.

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La situación encendió de inmediato las alarmas de la Concesión Vía Sumapaz y de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, cuyos equipos operativos se desplazaron con celeridad hasta el punto crítico para tomar el control de la zona. Ante el peligro latente que representaban los cables de alta tensión tendidos sobre el asfalto y los restos vegetales esparcidos, se decretó una restricción estricta de la circulación a un solo carril, permitiendo únicamente el paso regulado mientras avanzaban las labores de remoción y limpieza por parte del personal de mantenimiento vial.

Con el propósito de mitigar el impacto en la movilidad y evitar un monumental embotellamiento en plena hora de alto flujo vehicular, el equipo de operaciones de la concesión implementó un plan de contingencia coordinado. Este esquema incluyó la habilitación de pasos alternados a través del túnel de Sumapaz, una alternativa logística clave para dinamizar el tránsito en ambos sentidos y garantizar que los vehículos represados pudieran continuar sus trayectos con los menores traumatismos posibles. Asimismo, la concesión indicó que una vez concluyan las maniobras de despeje total de la vía y se asegure el perímetro eléctrico, se normalizarán los tiempos de circulación y se emitirán los reportes oficiales correspondientes.

Las autoridades de tránsito reiteraron un llamado imperativo a todos los conductores y viajeros que transitan por este importante corredor vial para que extremen las precauciones al volante. Se aconseja reducir drásticamente la velocidad al aproximarse al kilómetro 41, mantener la distancia de seguridad y atender de manera rigurosa las indicaciones impartidas por los controladores viales y los uniformados en la zona. La paciencia y la prudencia se consolidan como las mejores herramientas para enfrentar este tipo de imprevistos climáticos que reafirman la vulnerabilidad de las rutas nacionales durante las temporadas de fuertes lluvias.