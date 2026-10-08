El nuevo cobro para los vehículos de carga que entran o salen de las terminales portuarias de Buenaventura abrió un nuevo frente de discusión entre la Alcaldía y el sector transportador. Colfecar pidió suspender la medida y cuestionó tanto su valor como el sustento utilizado para establecerla.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sociedad Portuaria de Buenaventura aprueba inversión para recuperar escuelas afectadas por el terremoto del 10 de agosto)

La tarifa corresponde a $4.235 por cada tonelada transportada y fue establecida por la Alcaldía de Buenaventura mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026 bajo la figura de “precio público por circulación”. Para Colfecar, el cobro llega en un momento en que el transporte de carga ya enfrenta mayores gastos por combustible, peajes, salarios, seguridad y las dificultades de movilidad en el corredor hacia el puerto.

El impacto se puede dimensionar en una operación concreta: un tractocamión con capacidad para movilizar 30 toneladas tendría que asumir cerca de $127.050 adicionales por recorrido. El gremio advierte que ese costo no necesariamente quedaría limitado a las empresas transportadoras, pues podría terminar repercutiendo en otros actores de la cadena comercial.

Lee También

¿Por qué Colfecar cuestiona el cobro en puerto de Buenaventura?

La Federación sostiene que la Alcaldía debe explicar con mayor detalle cómo se obtuvo la tarifa de $4.235 y cuál es la relación entre el peso de la carga y los problemas de congestión que la Administración busca atender.

El gremio también solicitó conocer el estudio técnico, financiero y de movilidad de 2024 que habría servido como fundamento para establecer el cobro. Además, pidió información sobre la destinación de los recursos: cuánto se espera recaudar, cuáles obras se financiarían y quién estaría encargado de ejecutarlas.

La Administración Distrital sostiene que el aumento del tránsito de vehículos pesados ha contribuido al deterioro de las vías urbanas y que los recursos disponibles no alcanzan para atender las necesidades de infraestructura. Según el decreto, lo recaudado tendría destinación exclusiva para construcción, mantenimiento y reparación de vías, además de proyectos de movilidad sostenible.

El Distrito también calcula que el tránsito de vehículos de carga podría acercarse a los 10.000 camiones diarios durante los próximos 30 años, una proyección que hace parte de los argumentos para la medida.

Transportadores alertan por más costos en la ruta a Buenaventura

La preocupación de Colfecar no se limita al monto de la nueva tarifa. El gremio asegura que la operación hacia el puerto ya está marcada por congestiones que pueden extender las filas hasta 25 kilómetros y producir esperas de hasta ocho horas para ingresar o salir de las terminales.

A esas dificultades se suman, según el sector, los incrementos en el precio del diésel, los peajes y los costos laborales, además de los problemas de seguridad y los bloqueos que afectan el corredor Cali-Buenaventura.

Colfecar advierte que esta combinación puede restarle competitividad al puerto y llevar a algunas empresas a considerar alternativas en terminales de la costa atlántica. “Colombia necesita reducir sus costos logísticos, no crear nuevos”, sostuvo el gremio.

¿Qué propone Colfecar frente a la tarifa?

En lugar de comenzar a recaudar el nuevo precio público, la Federación planteó que se suspenda su aplicación mientras funciona una Mesa Institucional de Concertación, espacio que, según el gremio, ya fue aceptado por la Administración de Buenaventura.

La propuesta consiste en revisar desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico la tarifa antes de definir su entrada en operación. Colfecar también planteó que la Alcaldía acompañe al Gobierno nacional en las obras previstas para mejorar la infraestructura vial de acceso al puerto.

Entre las intervenciones mencionadas están las unidades funcionales 2, 3 y 4 de la concesión vial, que contemplan trabajos sobre 3,5 kilómetros y la construcción de 6,5 kilómetros de segunda calzada en la vía alterna.

La discusión adquiere especial relevancia por el papel de Buenaventura en el comercio exterior colombiano. Mientras Colfecar pide revisar el cobro antes de aplicarlo, el Gobierno nacional también expresó reparos frente a la medida y advirtió que puede encarecer la operación logística y afectar la competitividad del puerto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.