Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al presidente Abelardo de La Espriella y al Gobierno Nacional para asegurar la financiación y el apoyo necesario a raíz de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con información recogida por 90 Minutos, durante una mesa de trabajo en la que participaron el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, miembros del gabinete ministerial, gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas, la gobernadora destacó la importancia del recién creado Fondo Milagro, que fue instaurado con el objetivo de canalizar recursos hacia la reconstrucción de las áreas comprometidas.

Sigue a PULZO en Discover

Toro resaltó que, como autoridades locales, llevan la carga de las consecuencias directas del sismo y celebró la conformación del Fondo Milagro junto con la selección de su junta directiva y definición de funciones. Además, enfatizó que el departamento requiere recursos adicionales específicos para enfrentar los daños sufridos en viviendas, colegios, entidades de salud y centros comunitarios. Estas peticiones buscan asegurar que la ayuda llegue de manera efectiva y oportuna a los territorios que más lo necesitan.

De acuerdo con los censos y el Registro Unifamiliar de Emergencias o Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE), el impacto sobre los hogares vallunos fue significativo: se reportaron 105.872 hogares afectados en el Valle del Cauca, sin incluir Cali. Del total, 7.768 viviendas terminaron destruidas, 26.556 son consideradas no habitables, 65.534 resultaron averiadas y en 6.014 casos todavía se encuentra información pendiente de recopilar. El caso de Buenaventura es especialmente grave, con 31.654 hogares perjudicados, de los cuales 1.690 viviendas se destruyeron, 9.039 fueron declaradas no aptas para habitar y 18.831 reportan daños importantes.

Además de la afectación directa a los hogares, las instituciones educativas y la infraestructura hospitalaria del departamento también sufrieron daños. Las autoridades, según informó la Gobernación, continúan con visitas técnicas y diagnósticos para evaluar la situación y georreferenciar el estado real de las viviendas, sumando esfuerzos con el sector privado en fases tempranas de reconstrucción.

La gobernadora Toro subrayó la importancia de la cofinanciación entre gobierno nacional y privado, y reiteró que la articulación institucional facilitará la recuperación y la mejora de los territorios afectados. En palabras de la mandataria, este trabajo conjunto y la gobernanza colaborativa serán determinantes para avanzar en la restauración y reconstrucción sostenible de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fondo Milagro y cómo apoyará la reconstrucción en el Valle del Cauca?

El Fondo Milagro es una iniciativa anunciada por el presidente Abelardo de La Espriella con el objetivo de centralizar y gestionar recursos para atender la emergencia ocasionada por el terremoto. Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, este fondo, respaldado por una junta directiva y con el concurso de autoridades nacionales y locales, permitirá financiar la reparación y reconstrucción de viviendas, escuelas, instituciones de salud y centros comunitarios afectados en el Valle del Cauca.

¿Qué daños dejó el terremoto en los hogares del Valle del Cauca, según el RUFE?

De acuerdo con datos del Registro Unifamiliar de Emergencias o Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) divulgados por 90 Minutos, el terremoto causó daños en 105.872 hogares del Valle del Cauca (sin considerar Cali). Entre estos, 7.768 viviendas quedaron destruidas, 26.556 son inhabitables, 65.534 están averiadas y 6.014 casos siguen en evaluación técnica.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.