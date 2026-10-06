Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El terremoto que sacudió Cali y el Valle del Cauca el pasado 10 de agosto de 2026 dejó, además de escombros y daños materiales, una herida emocional colectiva en miles de habitantes de la región. Ante este escenario, surgió la iniciativa ‘El Gran Abrazo por Cali y el Valle’, un evento de acompañamiento y solidaridad previsto para el sábado 10 de octubre de 2026, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, y que se extenderá desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Esta propuesta fue liderada por el periodista José Fernando Patiño, quien perdió a su padre, Darío Patiño Rivera, durante la tragedia ocurrida en Torres de Limonar, y la estructuró en conjunto con CACUMEN, AE Entertainment, Big Twins y Sin Reserva Podcast. De acuerdo con la información del medio 90 Minutos, el objetivo principal es convertir el duelo individual en un espacio colectivo de sanación y resiliencia.

Sigue a PULZO en Discover

La jornada ofrecerá un abordaje integral orientado a la salud mental y a la gestión emocional. Entre las actividades programadas figuran conferencias a cargo de referentes como Santiago Rojas, experto en procesos de duelo, y Manuela Molina, psicóloga infantil. Además, participarán Héctor Tobo, Gonzalo Gallo, Miguel Aguado y Rodrigo Zamorano, quienes abordarán temas de reflexión y resiliencia. Se dispondrán espacios privados para orientación emocional, atención personalizada y un área inmersiva para honrar la memoria de quienes perdieron la vida durante el desastre.

El arte y la música tendrán protagonismo como herramientas de recuperación comunitaria. Se presentarán en vivo el Grupo Niche, Fanny Lu, Siam, Cinthia Montaño, La Tunda, DJ Prilla, Dave Bolaños, Mulato, Mono Sánchez y Alejo Music, este último encargado de interpretar la canción oficial “El gran abrazo”. Reconocidas figuras como Carolina Cruz, El Mindo y Valentina Lizcano serán los presentadores principales del encuentro.

En el plano económico, el evento contempla una feria comercial orientada a apoyar a 600 emprendedores locales que resultaron afectados por el sismo. De acuerdo con 90 Minutos, la iniciativa ha logrado reunir a entidades públicas y privadas, incluyendo la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle, medios de comunicación y fundaciones. El valor del aporte solidario para asistir es de $50.000 pesos; todo el recaudo será destinado a la atención prioritaria de familias damnificadas, gestionado a través de ABACO y TECHO Colombia. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en qrboletos.com o en la taquilla de la Arena USC.

¿Qué actividades incluye ‘El Gran Abrazo por Cali y el Valle’ para la recuperación emocional?

El evento ofrece conferencias especializadas, espacios de atención emocional y actividades artísticas como presentaciones musicales, además de un área inmersiva para honrar a las víctimas. Todo ello enfocado en brindar contención y fortalecer la resiliencia emocional de los asistentes.

¿Cómo se destinarán los recursos recaudados en ‘El Gran Abrazo por Cali y el Valle’?

De acuerdo con 90 Minutos, la totalidad de los fondos obtenidos a través de la boletería será asignada a la atención de familias damnificadas, bajo la administración de las organizaciones humanitarias ABACO y TECHO Colombia, con el compromiso de priorizar la ayuda según las necesidades más urgentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.