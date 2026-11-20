Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las disidencias de las Farc, según un análisis divulgado por la revista Semana, estarían reviviendo métodos violentos que marcaron uno de los periodos más oscuros del conflicto armado colombiano. La preocupación recae en la reaparición de ataques terroristas dirigidos a la infraestructura del país, como los recientes atentados cometidos contra varios peajes. El coronel en retiro Saúl Lizarazo, quien lideró durante años el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional, alertó sobre el uso de mecanismos que traen a la memoria las décadas de los ochenta, cuando los grupos armados ilegales empleaban explosivos para sembrar terror y presionar al Estado.

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Según lo expuesto por Lizarazo, la modalidad identificada implica la utilización de vehículos cargados con explosivos, los cuales son activados con mechas de seguridad. Este método, característico de la violencia de los años 80 en Colombia, consiste en abandonar el sitio tras dejar el automóvil acondicionado, utilizando generalmente otro medio de transporte –en muchos casos, motocicletas– para huir rápidamente del lugar, evitando ser detectados por las autoridades. Un elemento que agrava la situación es que, según el testimonio recogido por Semana, los atacantes suelen utilizar automotores robados poco antes del atentado, dificultando así su rastreo y la identificación de los responsables.

Lizarazo subraya que la activación de la mecha deja escaso margen de tiempo para la reacción de los cuerpos de seguridad. Una vez iniciado el proceso, la explosión puede producirse en cuestión de segundos, lo que representa un enorme desafío operativo y logístico para quienes deben proteger tanto la infraestructura crítica como a los ciudadanos que transitan por las vías.

La respuesta institucional propuesta por el experto reside en el fortalecimiento de las labores de inteligencia anticipativa y la mejor articulación interinstitucional entre las fuerzas del Estado. El análisis cuidadoso de decomisos de explosivos, la revisión de atentados frustrados y la evaluación de los ataques ya ejecutados pueden ayudar a perfilar patrones de actuación de los actores armados. Según el exjefe del grupo antiexplosivos, esta tarea es esencial para anticiparse a nuevas amenazas y reforzar las estrategias de protección.

Todo este panorama evidencia la vigencia de riesgos que, aunque se creían superados, permanecen latentes y exigen una reflexión sobre los retos en materia de seguridad en Colombia.

¿Cómo afecta el uso de carros bomba con mecha la seguridad vial en Colombia?

El empleo de carros bomba activados mediante mecha incrementa de forma crítica el riesgo para las vías y quienes las utilizan, pues dificulta la prevención y la respuesta efectiva por parte de las autoridades. Según las declaraciones de Saúl Lizarazo recogidas por Semana, este método deja muy pocos segundos para reaccionar, lo que pone en peligro la infraestructura y a los ciudadanos.

¿Por qué es importante fortalecer la inteligencia anticipativa frente a estos atentados?

De acuerdo con el coronel retirado Saúl Lizarazo, citado por Semana, fortalecer la inteligencia anticipativa es vital para identificar patrones y amenazas antes de que se produzcan nuevos ataques. Esto ayuda a mejorar las estrategias de prevención, permitiendo proteger de manera más efectiva tanto la infraestructura vial como a la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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