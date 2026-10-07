Por: Noticiero 90 minutos

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La Gobernación del Valle anunció que los propietarios de vehículos que tengan deudas pendientes por el impuesto vehicular, correspondientes a 2025 y años anteriores, ahora pueden acceder a nuevas facilidades de pago a través de canales virtuales. De acuerdo con la información oficial, esta medida está dirigida especialmente a quienes se encuentran en mora y buscan opciones para ponerse al día con sus obligaciones tributarias de manera conveniente y ágil, sin necesidad de acudir presencialmente a los puntos de atención.

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Según Martha Isabel Ramírez Salamanca, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, el proceso de solicitud para acuerdos de pago se realizaba de forma presencial hasta hace poco, pero actualmente puede completarse en línea. El contribuyente debe ingresar a la página web autorizada, realizar el registro —si no lo ha hecho previamente— y luego suministrar los datos del vehículo para acceder al formulario de facilidades de pago. Este avance facilita aún más el acceso al trámite, pues elimina la necesidad de desplazamientos y permite que cada persona gestione su proceso desde casa.

La modalidad establecida contempla un primer pago correspondiente al 30 % del total adeudado. El saldo restante se podrá diferir en hasta seis cuotas mensuales iguales, lo que representa una ventaja significativa para quienes requieren flexibilidad financiera para cumplir con la obligación. Así lo confirmó la gerente de la Unidad de Rentas, indicando que esta facilidad aplica para todas las vigencias que no hayan entrado en proceso de cobro coactivo.

Adicionalmente, la Gobernación del Valle enfatizó la importancia de aprovechar esta oportunidad. Mientras se mantenga el acuerdo de pago vigente, se suspenden temporalmente sanciones, cobros coactivos y embargos, e incluso se evita la inmovilización del vehículo. Esto representa un alivio importante para los contribuyentes que todavía no han saldado sus cuentas y buscan evitar consecuencias legales o administrativas.

Los pagos pueden realizarse en línea, a través del portal oficial, o de manera presencial en bancos como Bancoomeva, Davivienda y aquellos pertenecientes a la Red Aval. Según la Gobernación, aprovechar este mecanismo es fundamental para regularizar la situación tributaria y evitar sanciones que afecten el patrimonio o el uso del vehículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se accede a las facilidades de pago para el impuesto vehicular en el Valle?

Para acceder al beneficio, el contribuyente debe ingresar a la página web autorizada por la Gobernación del Valle, registrarse si nunca lo ha hecho, y seguir los pasos para introducir los datos del vehículo y escoger la modalidad de pago en cuotas establecida. El proceso es completamente virtual, lo que representa un gran ahorro de tiempo y esfuerzo.

¿Qué consecuencias evita el acuerdo de pago del impuesto vehicular en mora en el Valle?

Al acogerse al acuerdo de pago, el contribuyente logra la suspensión temporal de sanciones, procesos de cobro coactivo y embargos. Además, mientras cumpla con las condiciones pactadas, no se procederá a la inmovilización del vehículo, permitiendo al deudor regularizar su situación sin perder la capacidad de uso del automotor ni exponerse a medidas legales adicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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