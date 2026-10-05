Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Mario Fernando Prado, reconocido periodista, músico, abogado y publicista, falleció en Cali a los 76 años después de varias semanas enfrentando el cáncer, según informó El País de Cali, medio con el que colaboró durante décadas. Prado fue una figura fundamental en la vida cultural y periodística de la capital vallecaucana, destacado tanto por sus columnas de opinión como por su labor en distintos formatos y roles a lo largo de más de 40 años de carrera.

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Prado escribía bajo el pseudónimo "Sirirí" en El País, haciendo referencia al pájaro conocido por ser insistente y, como él mismo decía, por "molestar siempre", según aclaró Blu Radio. También fue llamado "Piano" debido a su faceta como pianista empírico, combinando su pasión por la música con el periodismo. Su pluma se convirtió en punto de referencia para los caleños, retratando la vida social y política de la región desde una perspectiva aguda y cercana.

No solo se le recuerda por sus escritos. Mario Fernando Prado contribuyó al crecimiento de las nuevas generaciones a través de su trabajo dirigiendo la página Gente Joven en El País de Cali, según aseguró ese medio. Paralelamente, su experiencia como administrador de empresas lo llevó a fundar la agencia MF Publicidad Mercadeo Limitada, demostrando su versatilidad y capacidad emprendedora.

La televisión y la radio también le abrieron puertas. Condujo el programa "Mario Fernando Piano", en el cual entrevistaba a personajes destacados de Cali y la región mientras tocaba el piano; además, hizo parte de espacios radiales como "Oye Cali". La huella periodística y cultural de Prado es reconocida tanto por los líderes sociales como por los ciudadanos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se refirió a él como un “personaje icónico de Cali y del Valle”, mientras que el alcalde Alejandro Eder enfatizó el legado que deja Prado en la memoria colectiva de la ciudad.

A lo largo de su trayectoria, ganó dos premios Simón Bolívar, uno de los más prestigiosos galardones del periodismo en Colombia, y en 2024 fue homenajeado por la Alcaldía de Cali durante los Premios Alfonso Bonilla Aragón, un reconocimiento a su aporte insustituible. Prado, con su piano, su pluma y su voz, supo entender y narrar la esencia de Cali.

¿Quién fue Mario Fernando Prado y por qué es importante para la cultura de Cali?

Mario Fernando Prado fue un periodista, músico empírico, abogado y publicista caleño, conocido por sus columnas bajo el pseudónimo "Sirirí" en El País de Cali. Con más de 40 años de carrera, también contribuyó en radio y televisión, ganó premios Simón Bolívar y fue homenajeado en los Premios Alfonso Bonilla Aragón, dejando una profunda huella en la vida cultural y periodística de la ciudad.

¿Qué aportes hizo Mario Fernando Prado al periodismo en El País de Cali?

De acuerdo con El País de Cali, Prado no solo escribió columnas durante cuatro décadas, sino que también dirigió la página Gente Joven e impulsó nuevas voces en el periodismo regional. Además, logró combinar su trabajo periodístico con la música y la publicidad, demostrando un perfil innovador y polifacético.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.