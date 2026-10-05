Por: Noticiero 90 minutos

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Sucursal Fest 2026 trae a Cali una experiencia cultural de gran magnitud, extendiéndose entre el 6 y el 17 de octubre con una agenda única y diversa. Con la presencia de más de 400 artistas, este evento se consolida como uno de los festivales de artes integradas más relevantes de la ciudad, abarcando no solo la música sino también propuestas de danza, artes urbanas, circo y experiencias audiovisuales. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, la sexta edición del festival apostará por espacios académicos y de formación, junto a una plataforma para el emprendimiento, creando así un ecosistema de creatividad e innovación.

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Bajo el lema de “expansión creativa”, Sucursal Fest 2026 propone una programación itinerante que transformará varios sectores de Cali en escenarios artísticos. Las actividades no estarán concentradas únicamente en un lugar, sino que, durante más de una semana, recorrerán sitios icónicos de la ciudad como universidades, parques y espacios culturales, permitiendo que distintos públicos accedan a experiencias únicas.

El inicio será el 6 de octubre en la Universidad Icesi, con una agenda dirigida a talleres y debates sobre la narrativa y representación urbana. El festival tendrá su lanzamiento oficial el 7 de octubre en Yawa, y el 9 de octubre se trasladará a Curador Club Social, con una noche dedicada a géneros como funk, disco, boogie y cumbia electrónica, de acuerdo con la programación detallada por Noticiero 90 Minutos.

Las jornadas principales del evento serán el 10 y 11 de octubre, cuando el Parque La Retreta se convertirá en el epicentro de Sucursal Fest, reuniendo a artistas locales y nacionales en géneros como rock, pop, hip hop, sonidos del Pacífico y variadas fusiones latinas. Además, la tarima P.L.U.R. estará reservada para la música electrónica, con estilos como house, techno, trance e indie dance. El 10 de octubre, destaca una jornada especializada en freestyle, con clasificatorias, batallas y la participación de jurados y exponentes reconocidos de la escena.

Posteriormente, el festival llegará el 14 de octubre a la Universidad Antonio José Camacho, con enfoques audiovisuales sobre diversidad, mientras que el 16 de octubre, en la Loma de la Cruz, se realizarán actividades de artes vivas, microteatro, circo y ballroom. La clausura, el 17 de octubre, será en el Bulevar del Oriente, con competencias de open style y breaking, además de presentaciones de danza folclórica y urbana, sobresaliendo la apuesta por el talento local y la inclusión cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación completa de Sucursal Fest 2026 en Cali?

La programación de Sucursal Fest 2026 en Cali abarca fechas y lugares diversos: comienza el 6 de octubre en la Universidad Icesi, sigue el 7 en Yawa, el 9 en Curador Club Social, se extiende al Parque La Retreta el 10 y 11, continua el 14 en la Universidad Antonio José Camacho, el 16 en la Loma de la Cruz y finaliza el 17 de octubre en el Bulevar del Oriente, según detalle de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué actividades y géneros musicales incluye Sucursal Fest 2026?

El festival incluye actividades académicas, talleres, música de géneros como rock, pop, hip hop, sonidos del Pacífico y fusiones latinas, así como espacios dedicados a la música electrónica (house, techno, trance y otros), freestyle, danza, circo y ballroom. También se destacan experiencias audiovisuales y competencias de baile urbano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.