Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es el resultado de una labor científica compleja, que no se basa en suposiciones, sino en la interpretación precisa y detallada de la información atmosférica obtenida mediante tecnología avanzada. De acuerdo con la información presentada, el primer paso en este proceso consiste en la observación global y masiva del estado del tiempo. Millones de datos, como temperatura, presión atmosférica, niveles de humedad y velocidad del viento, se capturan de manera simultánea en diferentes regiones del planeta. Para conseguirlo, existe una red interconectada compuesta por estaciones meteorológicas en tierra, boyas instaladas en los océanos, aviones comerciales que reportan información durante sus vuelos y globos sonda que ascienden incluso hasta la estratosfera.

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En el espacio, los satélites meteorológicos tienen el papel fundamental de monitorear continuamente los sistemas nubosos desde su órbita alrededor de la Tierra. Así mismo, los radares instalados en la superficie permiten rastrear en tiempo real la evolución de las lluvias y sus desplazamientos. Toda esta información recolectada constituye la base para las predicciones, según los datos publicados en el medio 90minutos.co y las directrices de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

Al recopilarse, estos datos se transmiten a centros internacionales equipados con supercomputadoras especializadas. Allí, mediante modelos numéricos de predicción —programas informáticos que emplean las leyes de la física y la termodinámica— se simula el comportamiento futuro de las masas de aire. El sistema computacional divide toda la atmósfera en una estructura de celdas tridimensionales, calculando minuto a minuto los posibles cambios del clima. Así se obtiene, por ejemplo, el pronóstico detallado para una ciudad.

En el caso específico de Cali, la CVC explicó que para este lunes se esperaban cielos parcialmente nublados, con predominio de condiciones secas y una radiación solar elevada durante el día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el acoplamiento de brisas provenientes de la cordillera favorecería el aumento de la nubosidad, lo que incrementaría la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas. De hecho, la región Andina presentaba esa jornada una atmósfera moderadamente estable, pero con condiciones que podrían variar debido al flujo de humedad desde el océano Pacífico.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos que permiten hacer el pronóstico del clima?

Los modelos numéricos son programas que utilizan los principios de la física y la termodinámica. Estos dividen la atmósfera en pequeñas celdas tridimensionales y calculan los cambios en cada una a lo largo del tiempo, simulando la evolución de las condiciones atmosféricas a partir de los datos recogidos en estaciones, satélites y radares. Así, es posible anticipar fenómenos como lluvias o cambios de temperatura de forma precisa.

¿De qué manera contribuyen los satélites meteorológicos al pronóstico del clima en ciudades como Cali?

Los satélites meteorológicos son cruciales porque proporcionan imágenes en tiempo real de los sistemas nubosos y de las dinámicas atmosféricas globales. Para ciudades como Cali, estos datos permiten a los expertos como los de la CVC realizar análisis detallados sobre las condiciones atmosféricas presentes y prever variaciones, como entrada de humedad o formación de lluvias, que afectan el pronóstico local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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