Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el sismo que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto, la ciudad se encuentra en plena fase de recuperación y prevención de riesgos mediante la intervención de infraestructuras colapsadas o en condición de peligro en diferentes puntos estratégicos de la capital del Valle. De acuerdo con 90 Minutos, las autoridades han desplegado varios equipos de trabajo dedicados a la remoción de estructuras afectadas, un proceso fundamental para preparar estas zonas y garantizar su reconstrucción futura de manera segura.

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Uno de los sectores con mayor atención durante el fin de semana ha sido la intersección de la carrera 9 con calle 44, sitio donde se ubicaban edificios como el hotel Metrópolis Plaza, D’Corpus International y la empresa de mensajería Cali Express. Simultáneamente, en el sector de Laureles se avanza en la preparación técnica que permitirá intervenir en ese lugar, afectado también por el movimiento telúrico.

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que los trabajos actuales tienen como objetivo despejar por completo estas zonas para dejar el espacio listo para su posterior reconstrucción en Santiago de Cali. El funcionario resaltó la importancia de este avance para la seguridad de los habitantes y confirmó que un total de 36 edificios ya cuentan con aprobación dada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, lo que implica que tienen los respectivos actos administrativos para autorizar su demolición.

Bairon Patichoy, ingeniero estructural de la empresa operadora Rehimac S.A., detalló que pese a las lluvias de los últimos días, el progreso ha sido notorio: "El avance que tenemos hasta ahora ha sido muy efectivo. En tan solo tres días de trabajo ya hemos derribado prácticamente una estructura y avanzamos de forma acelerada en la segunda". El objetivo es lograr derribar los tres edificios identificados en el sector para el jueves de la próxima semana, un cronograma que, por ahora, marcha según lo previsto.

En medio de este proceso, las firmas contratistas mantienen un ritmo constante, demostrando su capacidad de adaptación frente a las dificultades climáticas. Cada intervención se realiza bajo supervisión de las autoridades distritales y siguiendo lineamientos establecidos por las entidades de gestión del riesgo, en busca de devolver la normalidad a las zonas afectadas lo más pronto posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos edificios serán demolidos en Cali tras el sismo de agosto?

De acuerdo con la información suministrada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y citada por 90 Minutos, un total de 36 edificios ya fueron aprobados para su demolición, tras presentar daños estructurales o riesgo después del sismo ocurrido el 10 de agosto en Cali.

¿Cómo avanza la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto en Cali?

Según declaraciones de funcionarios como el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, y expertos de empresas contratistas como Rehimac S.A., la remoción de las estructuras dañadas avanza de manera efectiva, incluso frente a las condiciones climáticas adversas, permitiendo que varias zonas queden despejadas y listas para su futura reconstrucción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.