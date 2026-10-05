Por: Noticiero 90 minutos

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Mario Fernando Prado se consolida como un referente indispensable en la historia reciente del periodismo y la cultura del suroccidente colombiano. Oriundo de Cali, Prado fue un apasionado defensor de su ciudad y región, y su trayectoria destaca, de acuerdo con información de 90 Minutos, por la amalgama entre el derecho, la publicidad, el periodismo de opinión y la música. La noticia de su fallecimiento el 5 de octubre de 2026 dejó un vacío entre colegas y seguidores, quienes reconocen tanto sus aportes en el ámbito profesional como su cercanía con la comunidad.

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Graduado como abogado, Mario Fernando Prado incursionó en el campo de la publicidad, fundando la agencia MF Publicidad Mercadeo Limitada. Este paso evidencia su perfil de líder visionario en escenarios empresariales, sin dejar de lado su rol en medios de comunicación. Durante más de cuatro décadas, su voz crítica se escuchó a través de columnas en El País de Cali, donde exhibió una mirada culta y reflexiva sobre la realidad nacional. Su compromiso con el análisis riguroso y la responsabilidad social le permitió ganar en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, la máxima distinción de la prensa colombiana.

Más allá de la pluma y la palabra escrita, Prado incursionó en la radio y la televisión bajo el pseudónimo de "Mario Fernando Piano", donde mostró su faceta más artística. Como pianista autodidacta, utilizó la música para entablar un diálogo cercano con la audiencia. Condujo espacios de tertulia y entrevistas como Oye Cali y Mario Fernando Piano, transmitido recientemente por el Canal 2. De acuerdo con las fuentes consultadas, una de sus hazañas más recordadas fue intentar imponer un récord Guinness tocando más de 1.100 canciones de memoria, de forma ininterrumpida.

En agosto de 2026, poco antes de su partida, la Asamblea del Valle del Cauca le rindió un homenaje, condecorándolo por su contribución invaluable a la cultura y el periodismo local. Así, Mario Fernando Prado deja una huella que trasciende la opinión pública, erigiéndose como símbolo de dedicación, amor por su tierra y vocación de servicio a través de la palabra y la música.

¿Quién fue Mario Fernando Prado y cuál fue su importancia en Cali y el Valle del Cauca?

Mario Fernando Prado fue una figura heterogénea en la vida pública caleña y vallecaucana, que sobresalió como abogado, publicista, columnista y pianista. Su legado radica en su aporte al debate de ideas, su contribución empresarial y su trabajo por visibilizar las tradiciones e inquietudes de la región. Su impacto se consolidó en los medios y en la promoción de la cultura a través de distintas expresiones.

¿Por qué Mario Fernando Prado fue conocido como "Mario Fernando Piano"?

El apodo "Mario Fernando Piano" nació de su afición autodidacta al piano, donde encontró un canal alternativo para conectar con el público. A través de programas como Oye Cali y Mario Fernando Piano, creó un espacio cercano y genuino, utilizando la música como instrumento de diálogo y memoria colectiva. Intentó lograr un récord Guinness interpretando 1.100 canciones, lo que refuerza la profundidad de su vínculo con la música.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.