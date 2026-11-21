James Rodríguez acaba de adquirir un Lamborghini Revuelto valorado en más de 3.700 millones de pesos, una cifra que, puesta en perspectiva, alcanza para llevarse a casa no uno, sino diez vehículos del mercado colombiano. La comparación, divulgada en redes sociales por el usuario @NicoCars.str desde el Salón del Automóvil, ilustra de manera elocuente la magnitud de la inversión del futbolista.

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El ejercicio arranca con dos de los SUV más vendidos del país. La Mazda CX-50 figura en la lista con un precio de 156’000.000 de pesos, mientras que la Nissan X-Trail se ubica apenas dos millones por encima, en 158’000.000 de pesos. Ninguna de las dos llega ni al cinco por ciento del valor del superdeportivo italiano.

El listado escala hacia opciones más especializadas: la Nissan Frontier Pro Hybrid aparece tasada en 220’000.000 de pesos, y el Toyota GR Yaris —versión de alto desempeño del compacto japonés— cuesta 218’000.000 de pesos. Ambos vehículos representan segmentos muy distintos, pero coinciden en quedar muy lejos del precio del Revuelto.

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Las cifras siguen subiendo con el Toyota RAV4 GR en 283’000.000 de pesos, la Chevrolet Silverado Z71 en 265’000.000 de pesos y la Toyota Prado en 315’000.000 de pesos, camioneta que muchos colombianos consideran sinónimo de lujo accesible. La Chevrolet Tahoe Z71, por su parte, llega a los 380’000.000 de pesos.

Los dos últimos vehículos de la lista son los que más se acercan —relativamente— al universo del superdeportivo. El Land Cruiser 300 aparece valorado en 594’000.000 de pesos, y el Chevrolet Corvette Z06, el único deportivo de la selección, figura en 1.080 millones de pesos. Aun así, sumados los diez modelos, el total ronda lo mismo que cuesta un solo Lamborghini Revuelto.

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¿Qué es el Lamborghini Revuelto y por qué es tan costoso?

El Revuelto es el sucesor del icónico Aventador y representa la apuesta de Lamborghini por la hibridación de alto desempeño: combina un motor V12 de combustión interna con tres motores eléctricos. Su producción es limitada y su precio de lista en mercados como Colombia supera los 3.600 millones de pesos antes de impuestos y costos de importación, lo que lo convierte en uno de los automóviles más exclusivos disponibles en el país.

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¿Cuánto cuesta importar un superdeportivo como este a Colombia?

La importación de vehículos de lujo en Colombia está gravada con aranceles e impuestos que pueden incrementar el valor de lista entre un 30 % y un 50 % respecto al precio de origen. En el caso de marcas como Lamborghini, el IVA, el arancel y el impuesto al consumo de lujo se acumulan, lo que explica por qué unidades como el Revuelto pueden acercarse o superar los 3.700 millones de pesos en el mercado local.

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