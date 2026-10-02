La construcción de la doble calzada de la Vía Alterna Interna de Buenaventura entró en una nueva etapa con el inicio de la demolición de los predios que fueron adquiridos para ejecutar las obras.

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El anuncio lo hizo la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante el Congreso de Colfecar 2026, donde explicó que las demoliciones comenzaron como parte del proceso necesario para liberar el espacio en el que se desarrollará la obra.

La intervención hace parte del corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura, una vía estratégica para el transporte de carga que conecta el centro del país con uno de los principales puertos sobre el Pacífico colombiano.

Acá, las declaraciones de Noguera:

#Transporte | La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que ya comenzó la demolición de las viviendas adquiridas para dar paso a las obras de la vía alterna interna de Buenaventura, parte del corredor Buga–Loboguerrero–Buenaventura.@alissontorresh1… pic.twitter.com/yBztlBhZAn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2026

¿Qué van a construir en la vía hacia Buenaventura?

De acuerdo con la información entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las obras que ya comenzaron corresponden a unos 10 kilómetros de las unidades funcionales 2, 3 y 4 del proyecto Buga-Buenaventura.

De ese tramo, aproximadamente 6,5 kilómetros corresponden a segunda calzada, mientras que los otros 3,5 kilómetros están destinados a la puesta a punto de la vía existente.

La intervención también contempla obras complementarias y la construcción de un espacio destinado a vehículos de carga.

La ministra explicó que el proyecto incluye un patio para tractocamiones y una zona de servicios, con capacidad para atender aproximadamente 350 vehículos de carga.

La infraestructura busca mejorar la conexión con el puerto de Buenaventura, facilitar el tránsito de los vehículos de carga y reducir la presión que actualmente soporta la movilidad dentro del municipio.

Según la ANI, las obras que ya comenzaron beneficiarán directamente a unos 365.000 habitantes de Buenaventura y buscan contribuir a la reducción de los tiempos de desplazamiento.

¿Por qué se había demorado la obra?

La doble calzada es un proyecto que llevaba varios años enfrentando dificultades para avanzar. Durante su intervención, Noguera explicó que, pese a que las obras ya contaban con contratación y financiación, diferentes trámites habían impedido que la ejecución avanzara al ritmo esperado.

Entre las dificultades mencionó licencias, permisos y problemas relacionados con algunas comunidades.

“Las obras que nos pedían ya están contratadas, ya están financiadas y simplemente por problemas de trámites, de licencias, de permisos y de problemas con las comunidades […] no avanzan”, señaló la ministra.

El inicio de la demolición de los predios adquiridos representa, precisamente, uno de los pasos necesarios para liberar el espacio requerido para la construcción.

¿Cuándo estaría lista la doble calzada?

El Gobierno espera que la construcción de la doble calzada pueda quedar terminada en aproximadamente dos años. Ese fue el plazo que Noguera planteó durante el Congreso de Colfecar al referirse a los trabajos que actualmente se adelantan en la Vía Alterna Interna de Buenaventura.

La intervención es considerada estratégica para el transporte de carga porque el corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura conecta buena parte del centro y suroccidente del país con el puerto del Pacífico.

Además de facilitar el desplazamiento de los tractocamiones, la obra busca sacar parte del tráfico pesado de la malla vial urbana de Buenaventura.

Con el inicio de las demoliciones y las obras correspondientes a las unidades funcionales 2, 3 y 4, el proyecto entra así en una etapa que el Gobierno espera acelerar para cumplir con el plazo anunciado.

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