Por: Mall y Retail

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En sus nueve años, Terraplaza ha trabajado para ofrecer nuevas experiencias y aportar a la vida de Popayán. La instalación de su pantalla de gran formato amplió las posibilidades para disfrutar eventos y encuentros colectivos, mientras que la incorporación de máquinas y herramientas de machine learning ha contribuido a mejorar la eficiencia de la operación.

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El centro comercial cierra el año con una inversión superior a $500 millones en mejoras, entre ellas la remodelación de los baños del segundo nivel y la adecuación del primer baño pet-friendly del suroccidente colombiano.

Su aporte también se refleja en la participación en eventos importantes para la ciudad, como Cauca Sabe a Café, Popayán Fashion Week y el Congreso Gastronómico, así como en el apoyo a iniciativas de donación tras el terremoto. A esto se suma la apertura de espacios para que emprendedores y soñadores prueben y den a conocer sus proyectos ante nuevos públicos.

Nueve años después, Terraplaza sigue creciendo junto con Popayán: invierte en sus espacios, se suma a la agenda de la ciudad y crea oportunidades para las ideas locales.

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Terraplaza invita a vivir “Tu propio cuento de hadas”, una Navidad creada con talento local

Esta Navidad, Terraplaza presenta “Tu propio cuento de hadas”, una experiencia que combina sostenibilidad, creatividad y cultura para que las familias de Popayán disfruten una temporada llena de magia.

En línea con las iniciativas de economía circular promovidas por Acecolombia, el centro comercial dio una segunda vida a parte de la decoración navideña proveniente de otras ciudades. Estos elementos fueron transformados junto a decoradores y artesanos locales, quienes aportaron color, diseño, texturas y detalles propios para crear una ambientación única en Popayán.

La propuesta demuestra que reutilizar también es crear: materiales que ya hicieron parte de otras celebraciones hoy se convierten en nuevos escenarios para el encuentro, las fotografías y los recuerdos en familia. Al mismo tiempo, la intervención de talento local da valor al oficio de los artesanos y decoradores de la ciudad.

La iniciativa une reutilización, creación local y una agenda cultural que fortalece el vínculo de Terraplaza con Popayán. Durante la temporada, el centro comercial será escenario de conciertos de jazz, una presentación de la Orquesta Sinfónica, América Danza, la gran fiesta de aniversario y la bienvenida a diciembre con el talento local de Los Hermanos Medina.

Así, cada rincón invita a vivir un cuento propio: una Navidad construida con creatividad, cultura y manos de Popayán.

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